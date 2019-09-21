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Материалы

Саутгемптон - Борнмут

20.09.2019, Пятница, 22:00 мск Саутгемптон, стадион Сент-Мэри Англия. Премьер-лига, 6 тур Саутгемптон - Борнмут
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
36 тур
27 апреля, суббота 17:00 Саутгемптон 3:3 Борнмут
9 тур
20 октября, суббота 17:00 Борнмут 0:0 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
36 тур
28 апреля, суббота 17:00 Саутгемптон 2:1 Борнмут
15 тур
3 декабря, воскресенье 16:30 Борнмут 1:1 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
30 тур
1 апреля, суббота 19:30 Саутгемптон 0:0 Борнмут
17 тур
18 декабря, воскресенье 16:30 Борнмут 1:3 Саутгемптон
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
28 тур
1 марта, вторник 22:45 Борнмут 2:0 Саутгемптон
11 тур
1 ноября, воскресенье 19:00 Саутгемптон 2:0 Борнмут
Товарищеские матчи 2014

25 июля, пятница 22:45 Борнмут 0:1 Саутгемптон
Англия. Кубок лиги (2010/2011)
1-й раунд,
10 августа, вторник 22:45 Саутгемптон 2:0 Борнмут
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Ливерпуль 38 32 3 3 85:33 +52 99
2. Манчестер Сити 38 26 3 9 102:35 +67 81
3. Манчестер Юн 38 18 12 8 66:36 +30 66
4. Челси 38 20 6 12 69:54 +15 66
5. Лестер 38 18 8 12 67:41 +26 62
6. Тоттенхэм 38 16 11 11 61:47 +14 59
7. Вулверхэмптон 38 15 14 9 51:40 +11 59
8. Арсенал 38 14 14 10 56:48 +8 56
9. Шеффилд Юнайтед 38 14 12 12 39:39 0 54
10. Бернли 38 15 9 14 43:50 -7 54
11. Саутгемптон 38 15 7 16 51:60 -9 52
12. Эвертон 38 13 10 15 44:56 -12 49
13. Ньюкасл 38 11 11 16 38:58 -20 44
14. Кристал Пэлас 38 11 10 17 31:50 -19 43
15. Брайтон 38 9 14 15 39:54 -15 41
16. Вест Хэм 38 10 9 19 49:62 -13 39
17. Астон Вилла 38 9 8 21 41:67 -26 35
18. Борнмут 38 9 7 22 40:65 -25 34
19. Уотфорд 38 8 10 20 36:64 -28 34
20. Норвич Сити 38 5 6 27 26:75 -49 21
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