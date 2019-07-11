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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
АЕК - Петрокуб
АЕК - Петрокуб: обзор матча 11 июля 2019
АЕК
11.07.2019, четверг, 18:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Петрокуб
4'
Э. Эвел
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЕК - Петрокуб
Желтая карточка
Н. Касес
88'
Желтая карточка
И. Тричковски
52'
49'
Желтая карточка
А. Кожокарь
ГОЛ! 1:0!
Э. Эвел
4'
Начало матча
Статистика матча АЕК - Петрокуб
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 10 тур
Олимпиакос Никосия
0 : 1
22.11.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 9 тур
АЕК
4 : 1
06.11.2026
Кармиотисса
Кипр. Первый Дивизион, 8 тур
Красава ЕНИ
2 : 2
31.10.2026
АЕК
Кипр. Первый Дивизион, 7 тур
АЕК
2 : 0
26.10.2026
Омония
Кипр. Первый Дивизион, 6 тур
Арис
1 : 1
18.10.2026
АЕК
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
3 : 3
30.07.2026
Борац
Лига конференций, 2 раунд
Борац
3 : 0
23.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Эгнатия
6 : 1
15.07.2026
Петрокуб
Лига чемпионов, 1 раунд
Петрокуб
1 : 1
08.07.2026
Эгнатия
Молдова. Суперлига. Весна, 10 тур
Зимбру
1 : 1
17.05.2026
Петрокуб
Информация о матче
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Опубликована сетка Лиги конференций до финала
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29 июля
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19 марта
«Кристал Пэлас» – АЕК Ларнака: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
Опубликована сетка Лиги конференций до финала
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Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
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