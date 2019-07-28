Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Авангард - Нефтехимик
Авангард - Нефтехимик: обзор матча 28 июля 2019
Авангард
28.07.2019, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 5 тур
1 : 0
Завершен
Нефтехимик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Авангард - Нефтехимик
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
1 : 1
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Информация о матче
Стадион:
Трудовые Резервы
Новости команд
Все
Авангард
Нефтехимик
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
«Рязань» – «Авангард Курск»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Авангард Курск» – «Ротор-2»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
«Шинник» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 15:50
Первая лига: шансы «Шинника» и «Нефтехимика» на победу в матче 18-го тура
20 ноября
«Торпедо» – «Нефтехимик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
7 ноября
Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Нефтехимика» на победу в матче 17 тура
6 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+