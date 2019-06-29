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Расписание матчей
МЛС 2026
Миннесота Юнайтед - Цинциннати
Миннесота Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 29 июня 2019
Миннесота Юнайтед
29.06.2019, суббота, 23:00
США. МЛС
7 : 1
Завершен
Цинциннати
18'
А. Опара
30'
Э. Финлэй
71'
А. Опара
87'
К. Молино
56'
Э. Ледесма
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Миннесота Юнайтед - Цинциннати
ГОЛ! 4:1!
К. Молино
87'
Желтая карточка
Э. Финлэй
79'
ГОЛ! 3:1!
А. Опара
Пас отдал
Я. Грегуш
71'
56'
ГОЛ! 2:1!
Э. Ледесма
Пас отдал
К. Манне
ГОЛ! 2:0!
Э. Финлэй
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Опара
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
3
Айк Опара
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
21
Ян Грегуш
ЦП
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
29
Эрик Александер
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Миннесота Юнайтед
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ПЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
1-1-2
1
Манноне
3
Опара
6
Алонсо
21
Грегуш
13
Финлэй
2-2-2
4
Хагглунд
12
Депланье
29
Александер
13
Ульоа
23
Манне
26
Ледесма
Остались в запасе
Миннесота Юнайтед
Цинциннати
15
Эрик Миллер
ПЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
22
Пжемислав Тытонь
ВР
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
15
Эрик Миллер
ПЗ
16
Лоуренс Олум
ЦЗ
6
Расмус Шуллер
ЦП
18
Кевин Молино
ЦП
Остались в запасе
22
Пжемислав Тытонь
ВР
Главный тренер
Адриан Хит
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Миннесота Юнайтед - Цинциннати
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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Цинциннати
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15 сентября
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