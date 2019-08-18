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Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас: обзор матча 18 августа 2019
Шеффилд Юнайтед
18.08.2019, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Кристал Пэлас
47'
Д. Ландстрем
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
Замена
Ф. Ягиелка
️️️️
Д. МакГолдрик
89'
Желтая карточка
Л. Фримен
85'
82'
Замена
К. Уикхэм
️️️️
Д. МакАртур
74'
Желтая карточка
Д. МакКарти
Желтая карточка
Д. Балдок
74'
70'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Э. Таунсенд
65'
Замена
Д. Шлупп
️️️️
М. Майер
Замена
О. МакБарни
️️️️
К. Робинсон
56'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ландстрем
47'
Замена
Л. Фримен
️️️️
Д. Флек
29'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Скотт Данн
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
10
Вилфрид Заа
ЛВ
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
16
Джеймс МакКарти
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
13
Флек
6
Ландстрем
32
Балдок
10
Норвуд
47
Робинсон
17
МакГолдрик
4-2-3-1
13
Гуаита
25
Уорд
16
Келли
24
Данн
15
ван Анхолт
11
МакАртур
19
Миливойевич
25
Таунсенд
7
Майер
10
Заа
20
Бентеке
13
Флек
15
Фримен
15
Фримен
13
Флек
17
МакГолдрик
19
Ягиелка
19
Ягиелка
17
МакГолдрик
47
Робинсон
9
МакБарни
9
МакБарни
47
Робинсон
7
Майер
27
Шлупп
27
Шлупп
7
Майер
25
Таунсенд
16
МакКарти
16
МакКарти
25
Таунсенд
11
МакАртур
29
Уикхэм
29
Уикхэм
11
МакАртур
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Кристал Пэлас
21
Саймон Мур
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
8
Шейку Куяте
ОП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Рой Ходжсон
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Кристал Пэлас
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Главный судья:
Дэвид Кут
(Западный Йоркшир)
Стадион:
Бремэлл Лейн
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