Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Кубок Америки
Эквадор - Чили
Эквадор - Чили: обзор матча 22 июня 2019
Эквадор
22.06.2019, суббота, 02:00
Кубок Америки, группа C, 2 тур
1 : 2
Завершен
Чили
26'
Э. Валенсия (П)
8'
Х. Фуэнсалида
51'
А. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эквадор - Чили
Желтая карточка
П. Веласко
90'
+6
90'
+2
Замена
Г. Хара
️️️️
А. Видаль
Красная карточка
Г. Ахильер
90'
86'
Желтая карточка
А. Видаль
86'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Э. Варгас
82'
Желтая карточка
М. Исла
Замена
А. Пресиадо
️️️️
А. Мена
82'
Желтая карточка
К. Груэсо
81'
Желтая карточка
Р. Арболеда
78'
70'
Замена
П. Диас
️️️️
Х. Фуэнсалида
Замена
К. Гарсес
️️️️
Р. Ибарра
69'
Замена
Л. Валенсия
️️️️
С. Мендес
60'
52'
Желтая карточка
Ж. Босежур
51'
ГОЛ! 1:2!
А. Санчес
Пас отдал
Ч. Арангис
44'
Желтая карточка
Г. Ариас
Желтая карточка
А. Мена
34'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Э. Валенсия
26'
8'
ГОЛ! 0:1!
Х. Фуэнсалида
Желтая карточка
С. Мендес
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эквадор
22
Александер Домингес
ВР
5
Кристиан Рамирес
ЛЗ
4
Педро Веласко
ЦЗ
21
Габриэль Ахильер
ЦЗ
4
Роберт Арболеда
ЦЗ
20
Себастьян Мендес
ОП
15
Анхель Мена
ЦП
18
Джефферсон Орехуэла
ЦП
8
Карлос Груэсо
ЦП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
5
Ренато Ибарра
РФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Чили
12
Габриэль Ариас
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Маурисио Исла
ПЗ
15
Жан Босежур
ЛП
13
Эрик Пульгар
ОП
17
Гари Медель
ОП
2
Хосе Фуэнсалида
ЦП
8
Артуро Видаль
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алексис Санчес
ЦФ
11
Эдуардо Варгас
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Эквадор
12
Педро Ортис
ВР
1
Максимо Бангуэра
ВР
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
19
Бедер Кайседо
ЦЗ
2
Артуро Мина
ЦЗ
9
Айртон Пресиадо
ЦП
15
Джефферсон Интриаго
ЦП
20
Андрес Чикайса
ЦП
0
Луис-Антонио Валенсия
ПП
9
Карлос Гарсес
ЦФ
Чили
23
Йерко Урра
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
5
Пауло Диас
ЦЗ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Оскар Опасо
ЦЗ
18
Гонсало Хара
ЦЗ
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
16
Пабло Эрнандес
ЦП
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
22
Анхело Сагаль
ЦФ
9
Николас Кастильо
ЦФ
4-1-3-2
22
Домингес
5
Рамирес
21
Ахильер
4
Арболеда
4
Веласко
20
Мендес
15
Мена
18
Орехуэла
8
Груэсо
13
Валенсия
5
Ибарра
2-2-4-2
12
Ариас
4
Исла
3
Марипан
13
Пульгар
17
Медель
2
Фуэнсалида
8
Видаль
20
Арангис
15
Босежур
11
Варгас
10
Санчес
5
Ибарра
9
Гарсес
9
Гарсес
5
Ибарра
15
Мена
9
Пресиадо
9
Пресиадо
15
Мена
20
Мендес
0
Валенсия
0
Валенсия
20
Мендес
2
Фуэнсалида
5
Диас
5
Диас
2
Фуэнсалида
8
Видаль
18
Хара
18
Хара
8
Видаль
11
Варгас
16
Эрнандес
16
Эрнандес
11
Варгас
Остались в запасе
Эквадор
Чили
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
12
Педро Ортис
ВР
15
Джефферсон Интриаго
ЦП
20
Андрес Чикайса
ЦП
19
Бедер Кайседо
ЦЗ
1
Максимо Бангуэра
ВР
2
Артуро Мина
ЦЗ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Оскар Опасо
ЦЗ
23
Йерко Урра
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Остались в запасе
14
Хавьер Арреага
ЦЗ
12
Педро Ортис
ВР
15
Джефферсон Интриаго
ЦП
20
Андрес Чикайса
ЦП
19
Бедер Кайседо
ЦЗ
1
Максимо Бангуэра
ВР
2
Артуро Мина
ЦЗ
Остались в запасе
21
Хуниор Фернандес
ЦФ
8
Эстебан Павес
ЦП
15
Диего Вальдес
ЦП
22
Анхело Сагаль
ЦФ
13
Игор Лихновски
ЦЗ
21
Оскар Опасо
ЦЗ
23
Йерко Урра
ВР
23
Брайан Кортес
ВР
9
Николас Кастильо
ЦФ
Главный тренер
Эрнан Дарио Гомес
Главный тренер
Рейнальдо Руэда
Статистика матча Эквадор - Чили
5
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
4
Матчи команд
Эквадор
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
14.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
3 : 0
24.09.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 1/16 финала
Мексика
2 : 0
01.07.2026
Эквадор
Чемпионат мира, 3 тур
Эквадор
2 : 1
25.06.2026
Германия
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 2
30.09.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
1 : 0
27.09.2026
Чили
Информация о матче
Главный судья:
Патрисио Лоустау
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
Матч ТВ
Новости команд
Все
Эквадор
Чили
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Боливии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Эквадора и Коста-Рики на победу в товарищеском матче
13 ноября
Южная Корея – Эквадор: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 сентября 2026
24 сентября
Южная Корея – Эквадор: кто победит в товарищеском матче 24 сентября 2026
23 сентября
«Динамо» близко к трансферу участника ЧМ-2026
24 августа
2
Товарищеские матчи (сборные): шансы Чили и Колумбии на победу в матче
17 ноября
Товарищеские матчи (сборные): шансы Колумбии и Чили на победу в товарищеском матче
13 ноября
Товарищеский матч. Гол динамовца принес Чили победу над Мексикой (2:0)
7 октября
1
Мексика – Чили: кто победит в товарищеском матче 2026 года
6 октября
Новичок «Динамо» забил гол сборной США
30 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+