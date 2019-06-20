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Расписание матчей
Кубок Америки
Аргентина - Парагвай
Аргентина - Парагвай: обзор матча 20 июня 2019
Аргентина
20.06.2019, четверг, 03:30
Кубок Америки, группа B, 2 тур
1 : 1
Завершен
Парагвай
57'
Л. Месси (П)
37'
Р. Ортис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аргентина - Парагвай
90'
Замена
Х. Эскобар
️️️️
Д. Гонсалес
87'
Замена
К. Ортис
️️️️
М. Альмирон
Замена
М. Суарес
️️️️
Р. Де Пауль
87'
Желтая карточка
Н. Отаменди
83'
Желтая карточка
Н. Тальяфико
80'
72'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Ф. Сантандер
Замена
А. Ди Мария
️️️️
Л. Мартинес
67'
63'
Пенальти не реализован!
Д. Гонсалес
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Месси
57'
55'
Желтая карточка
И. Пирис
Замена
С. Агуэро
️️️️
Р. Перейра
46'
Желтая карточка
Ф. Армани
45'
43'
Желтая карточка
Р. Рохас
37'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ортис
Пас отдал
М. Альмирон
32'
Желтая карточка
Г. Гомес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аргентина
1
Франко Армани
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
19
Николас Отаменди
ЦЗ
14
Милтон Каско
ЦЗ
6
Герман Пеццелла
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Родриго Де Пауль
ЦП
11
Джовани Ло Чельсо
АП
7
Роберто Перейра
АП
10
Лионель Месси
ПВ
22
Лаутаро Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
16
Матиас Рохас
ЦП
8
Родриго Рохас
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Аргентина
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
8
Маркос Акунья
ЛЗ
11
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
15
Гидо Писсаро
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
10
Пауло Дибала
ЦФ
19
Матиас Суарес
ЦФ
9
Серхио Агуэро
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
3
Хуан Эскобар
ПЗ
14
Иван Торрес
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
19
Сесилио Домингес
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Армани
3
Тальяфико
14
Каско
6
Пеццелла
19
Отаменди
5
Паредес
7
Де Пауль
11
Ло Чельсо
7
Перейра
10
Месси
22
Мартинес
3-2-2-1-2
1
Фернандес
6
Алонсо
6
Ортис
15
Гомес
2
Пирис
23
Арсамендия
16
Рохас
8
Рохас
10
Альмирон
9
Сантандер
7
Гонсалес
22
Мартинес
11
Ди Мария
11
Ди Мария
22
Мартинес
7
Де Пауль
19
Суарес
19
Суарес
7
Де Пауль
7
Перейра
9
Агуэро
9
Агуэро
7
Перейра
7
Гонсалес
3
Эскобар
3
Эскобар
7
Гонсалес
10
Альмирон
16
Ортис
16
Ортис
10
Альмирон
9
Сантандер
21
Ромеро
21
Ромеро
9
Сантандер
Остались в запасе
Аргентина
Парагвай
8
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
11
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
15
Гидо Писсаро
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
19
Сесилио Домингес
ЦФ
12
Альфредо Агилар
ВР
14
Иван Торрес
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эрнан Перес
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
8
Маркос Акунья
ЛЗ
1
Хуан Муссо
ВР
12
Агустин Маркесин
ВР
11
Рамиро Мори
ЦЗ
2
Хуан Фойт
ЦЗ
4
Ренцо Саравия
ПЗ
18
Гидо Родригес
ЦП
15
Гидо Писсаро
ЦП
10
Пауло Дибала
ЦФ
Остались в запасе
19
Сесилио Домингес
ЦФ
12
Альфредо Агилар
ВР
14
Иван Торрес
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
11
Хуан Итурбе
ПВ
17
Эрнан Перес
ЦФ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
Главный тренер
Лионель Скалони
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Аргентина - Парагвай
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Аргентина
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
18.11.2026
Коста-Рика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
3 : 0
07.10.2026
Бенин
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
7 : 0
04.10.2026
Буркина-Фасо
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
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