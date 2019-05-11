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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Монреаль
Цинциннати - Монреаль: обзор матча 11 мая 2019
Цинциннати
11.05.2019, суббота, 20:00
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Монреаль
62'
Ф. Алаше
75'
О. Оквонкво
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Монреаль
87'
Желтая карточка
Б. Санья
75'
ГОЛ! 1:1!
О. Оквонкво
Пас отдал
М. Уррути
ГОЛ! 1:0!
Ф. Алаше
62'
47'
Желтая карточка
М. Азира
Начало матча
Статистика матча Цинциннати - Монреаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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