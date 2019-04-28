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Расписание матчей
МЛС 2026
Динамо Хьюстон - Коламбус
Динамо Хьюстон - Коламбус: обзор матча 28 апреля 2019
Динамо Хьюстон
28.04.2019, воскресенье, 03:30
США. МЛС
2 : 0
Завершен
Коламбус
3'
М. Манотас
55'
Т. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Динамо Хьюстон - Коламбус
ГОЛ! 2:0!
Т. Мартинес
55'
51'
Желтая карточка
В. Фрэнсис
ГОЛ! 1:0!
М. Манотас
3'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Хьюстон
31
Джо Уиллис
ВР
27
Оскар Гарсия
ЦЗ
3
Мэйнор Фигероа
ЦЗ
5
Альяж Струна
ЦЗ
20
Эй. Джей. ДеЛаГарса
ЦЗ
10
Томас Мартинес
ЦП
19
Мауро Манотас
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Динамо Хьюстон
1
Тайлер Дерич
ВР
15
Томас МакНамара
ЦП
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ПВ
4-1-1
31
Уиллис
27
Гарсия
5
Струна
20
ДеЛаГарса
3
Фигероа
10
Мартинес
19
Манотас
1-4-1
1
Стеффен
14
Фрэнсис
22
Мерам
20
Трапп
16
Хименес
13
Кларк
9
Зардес
Остались в запасе
Динамо Хьюстон
Коламбус
1
Тайлер Дерич
ВР
15
Томас МакНамара
ЦП
Главный тренер
Бен Ольсен
7
Педру Сантуш
ПВ
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
1
Тайлер Дерич
ВР
15
Томас МакНамара
ЦП
Остались в запасе
7
Педру Сантуш
ПВ
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Динамо Хьюстон - Коламбус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Динамо Хьюстон
0 : 1
08.11.2026
Сент-Луис
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Динамо Хьюстон
2 : 2
18.10.2026
Даллас
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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Динамо Хьюстон
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