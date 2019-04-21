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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Портленд
Коламбус - Портленд: обзор матча 21 апреля 2019
Коламбус
21.04.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
1 : 3
Завершен
Портленд
69'
П. Сантуш
31'
Л. Мабиала
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Коламбус - Портленд
ГОЛ! 1:1!
П. Сантуш
69'
31'
ГОЛ! 0:1!
Л. Мабиала
Пас отдал
Д. Валери
25'
Желтая карточка
З. Валентин
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
1
Зак Стеффен
ВР
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Портленд
24
Джефф Аттинелла
ВР
16
Зарек Валентин
ЦЗ
33
Ларрис Мабиала
ЦЗ
28
Билл Туилома
ЦЗ
8
Диего Валери
ЦП
21
Диего Чара
ЦП
Главный тренер
Фил Невилл
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Портленд
12
Стив Кларк
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
6
Давид Гусман
ЦП
16
Лукас Мелано
ЦФ
2-3-1-1
1
Стеффен
14
Фрэнсис
6
Менса
16
Хименес
20
Трапп
10
Игуаин
7
Сантуш
9
Зардес
3-2
24
Аттинелла
16
Валентин
33
Мабиала
28
Туилома
8
Валери
21
Чара
Остались в запасе
Коламбус
Портленд
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Главный тренер
Вилфрид Нанси
12
Стив Кларк
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
6
Давид Гусман
ЦП
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Фил Невилл
Остались в запасе
17
Джо Бендик
ВР
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
13
Рикардо Кларк
ЦП
22
Джастин Мерам
ЦП
Остались в запасе
12
Стив Кларк
ВР
26
Клод Дьельна
ЦЗ
6
Давид Гусман
ЦП
16
Лукас Мелано
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Главный тренер
Фил Невилл
Статистика матча Коламбус - Портленд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
Информация о матче
Стадион:
Коламбус Крю Стэдиум
Новости команд
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