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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Колорадо
Чикаго Файр - Колорадо: обзор матча 20 апреля 2019
Чикаго Файр
20.04.2019, суббота, 20:00
США. МЛС
4 : 1
Завершен
Колорадо
34'
Н. Николич
53'
С. Джей Сапонг
80'
А. Катай
40'
О. Камара
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чикаго Файр - Колорадо
86'
Красная карточка
Д. Прайс
ГОЛ! 3:1!
А. Катай
80'
ГОЛ! 2:1!
С. Джей Сапонг
Пас отдал
А. Катай
53'
40'
ГОЛ! 1:1!
О. Камара
ГОЛ! 1:0!
Н. Николич
Пас отдал
Н. Гайтан
34'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
1
Давид Устед
ВР
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Колорадо
1
Тим Ховард
ВР
6
Кофи Опаре
ЦЗ
3
Келлин Акоста
ЦЗ
15
Томми Смит
ЦЗ
12
Киган Розенберри
ЦЗ
10
Бенни Фейлхабер
ЦП
19
Джек Прайс
ЦП
20
Николас Мескида
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
Главный тренер
Робин Фрейзер
Колорадо
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
19
Сэм Николсон
ЛВ
17
Диллон Серна
ЦП
2-3-1-2
1
Устед
2
Каппельхоф
46
Марсело
31
Швайнштайгер
13
МакКарти
10
Гайтан
10
Катай
11
Николич
9
Сапонг
4-2-2
1
Ховард
3
Акоста
15
Смит
12
Розенберри
6
Опаре
10
Фейлхабер
19
Прайс
9
Камара
20
Мескида
Остались в запасе
Чикаго Файр
Колорадо
Главный тренер
Франк Клопас
19
Сэм Николсон
ЛВ
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Робин Фрейзер
Остались в запасе
19
Сэм Николсон
ЛВ
1
Клинт Ирвин
ВР
44
Аксель Сьеберг
ЦЗ
17
Диллон Серна
ЦП
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Робин Фрейзер
Статистика матча Чикаго Файр - Колорадо
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Колорадо
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Колорадо
1 : 0
25.10.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Информация о матче
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