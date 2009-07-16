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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Горица - Лахти
Горица - Лахти: обзор матча 16 июля 2009
Горица
16.07.2009, четверг, 22:00
Лига Европы
1 : 0
Ответный матч – 0 : 2
Завершен
Лахти
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Горица - Лахти
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Горица
Лига Европы, 2 раунд
Горица
2 : 3
20.07.2017
Паниониос
Лига Европы, 2 раунд
Паниониос
2 : 0
13.07.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
2 : 2
06.07.2017
Ширак
Лига Европы, 1 раунд
Ширак
0 : 2
29.06.2017
Горица
Лига Европы, 1 раунд
Горица
0 : 1
07.07.2016
Маккаби
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 27 тур
Лахти
5 : 1
17.10.2026
ТПС
Финляндия. Вейккауслига, 26 тур
СИК
1 : 0
09.10.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 25 тур
Лахти
1 : 1
18.09.2026
Яро
Финляндия. Вейккауслига, 24 тур
Ильвес
3 : 1
12.09.2026
Лахти
Финляндия. Вейккауслига, 23 тур
Лахти
2 : 1
08.09.2026
Мариехамн
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Лахти
ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем
2021.05.06 09:53
6
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»
2017.07.04 06:31
6
«Ростов» подписал контракт с защитником словенской «Горицы»
2017.07.04 06:03
2
ЦСКА интересуется форвардом «Горицы» Ловричем
2021.05.06 09:53
6
Бобен: «Не ожидал, что перейду в такой большой клуб, как «Ростов»
2017.07.04 06:31
6
«Ростов» подписал контракт с защитником словенской «Горицы»
2017.07.04 06:03
2
Товарищеский матч. «Терек» разгромил «Горицу»
2016.02.19 23:49
2
Защитник «Зенита» на правах аренды перешел в финский «Лахти»
2018.01.24 19:24
Воспитанник «Зенита» Васютин признан лучшим вратарем Финляндии
2017.11.06 22:19
7
Российский вратарь «Лахти» забил сопернику в компенсированное время
2016.08.13 19:15
10
«Лахти» арендовал двух футболистов «Зенита-2»
2016.08.09 11:09
Финский «Лахти» арендовал Соловьева у «Зенита»
2016.04.06 17:24
4
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