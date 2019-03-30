Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Лос-Анджелес
Сан-Хосе - Лос-Анджелес: обзор матча 30 марта 2019
Сан-Хосе
30.03.2019, суббота, 22:30
США. МЛС
0 : 5
Завершен
Лос-Анджелес
8'
К. Вела
26'
С. Бейташур
45+3'
К. Вела
66'
К. Вела
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сан-Хосе - Лос-Анджелес
66'
ГОЛ! 0:4!
К. Вела
Пас отдал
С. Бейташур
Желтая карточка
Г. Каммингс
57'
Желтая карточка
А. Годой
53'
45'
+3
ГОЛ! 0:3!
К. Вела
Желтая карточка
К. Эспиноса
34'
26'
ГОЛ! 0:2!
С. Бейташур
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Вела
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
4
Гурам Кашия
ЦЗ
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
6
Ши Салинас
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Лос-Анджелес
1
Тайлер Миллер
ВР
2
Джордан Харви
ЦЗ
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
33
Стивен Бейташур
ЦЗ
10
Карлос Вела
ЦФ
25
Адама Диоманде
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Сан-Хосе
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Лос-Анджелес
26
Джош Перес
ЦФ
2-4-2
4
Кашия
30
Каммингс
6
Салинас
20
Годой
10
Казаишвили
7
Эспиноса
22
Томпсон
8
Вондоловски
3-2
1
Миллер
2
Харви
25
Циммерман
33
Бейташур
25
Диоманде
10
Вела
Остались в запасе
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Стивен Черундоло
Остались в запасе
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
Остались в запасе
26
Джош Перес
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Стивен Черундоло
Статистика матча Сан-Хосе - Лос-Анджелес
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Информация о матче
Стадион:
PayPal Парк
Новости команд
Все
Сан-Хосе
Лос-Анджелес
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
Роналду ответил, заслуживает ли он наказание за побег из сборной Португалии
6 октября
1
МЛС. Гризманн забил первый гол, клуб Миранчука продлил безвыигрышную серию
23 июля
Стало известно, почему Миранчук не попадает в стартовый состав в клубе МЛС
3 марта
29-летний Вернер отправился в МЛС
29 января
2
МЛС добавила в статистику Месси голевую передачу
2025.05.15 15:17
Впервые в истории французский футболист достиг 1000 матчей за карьеру
16 ноября
3
Хын-Мин Сон стал лучшим бомбардиром в истории сборной Южной Кореи
6 октября
МЛС. Левандовски оформил дубль, команды с россиянами занимают два последних места в лиге
2 августа
МЛС. Миранчук отметился голевым действием впервые за 7 матчей
27 июля
«Лос-Анджелес» – «Сиэтл Саундерс»: прогноз и ставки на матч 25 мая 2026 с коэффициентом 1.9
24 мая
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+