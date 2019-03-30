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Расписание матчей
МЛС 2026
Канзаc Сити - Монреаль
Канзаc Сити - Монреаль: обзор матча 30 марта 2019
Канзаc Сити
30.03.2019, суббота, 22:00
США. МЛС
7 : 1
Завершен
Монреаль
10'
Д. Расселл
43'
К. Немет
45+2'
Ф. Гутьеррес
50'
Д. Расселл
68'
К. Немет
84'
К. Немет
89'
С. Таидер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Канзаc Сити - Монреаль
89'
ГОЛ! 6:1!
С. Таидер
Пас отдал
М. Уррути
ГОЛ! 6:0!
К. Немет
84'
ГОЛ! 5:0!
К. Немет
Пас отдал
Д. Расселл
68'
ГОЛ! 4:0!
Д. Расселл
Пас отдал
Р. Эспиноза
50'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Гутьеррес
45'
+2
ГОЛ! 2:0!
К. Немет
43'
19'
Желтая карточка
Д. Ловиц
ГОЛ! 1:0!
Д. Расселл
Пас отдал
К. Немет
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Канзаc Сити
29
Тимоти Мелия
ВР
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
5
Мэтт Бислер
ЦЗ
15
Сет Синович
ЦЗ
8
Грэм Зуси
ЦП
15
Роджер Эспиноза
ЦП
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦП
22
Майк Азира
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Канзаc Сити
22
Келин Роу
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Монреаль
22
Юкка Райтала
ЦЗ
3-4-1
29
Мелия
3
Фонтас
5
Бислер
15
Синович
8
Зуси
21
Гутьеррес
77
Расселл
15
Эспиноза
11
Немет
3-3-2
1
Буш
3
Санья
4
Камачо
36
Кабрера
2
Ловиц
22
Азира
8
Таидер
37
Уррути
30
Оквонкво
Остались в запасе
Канзаc Сити
Монреаль
22
Келин Роу
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
22
Юкка Райтала
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
22
Келин Роу
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
Остались в запасе
22
Юкка Райтала
ЦЗ
Главный тренер
Питер Вермес
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Канзаc Сити - Монреаль
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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Российский игрок покинул клуб МЛС
20 ноября
3
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1
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29 октября
1
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10 сентября
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20 ноября
3
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5 ноября
1
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29 октября
1
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