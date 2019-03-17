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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед: обзор матча 17 марта 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
17.03.2019, воскресенье, 05:30
США. МЛС
3 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
36'
Джонатан (П)
41'
К. Понтиус
81'
С. Ллетгет
75'
Я. Грегуш
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
ГОЛ! 3:1!
С. Ллетгет
81'
75'
ГОЛ! 2:1!
Я. Грегуш
Пас отдал
Р. Метанир
ГОЛ! 2:0!
К. Понтиус
Пас отдал
Р. Фелчер
41'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Джонатан
36'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
6
Джонатан
ЦП
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
13
Крис Понтиус
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Миннесота Юнайтед
1
Вито Манноне
ВР
19
Ромен Метанир
ЦЗ
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
3
Айк Опара
ЦЗ
6
Освальдо Алонсо
ОП
21
Ян Грегуш
ЦП
6
Расмус Шуллер
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
Миннесота Юнайтед
22
Бобби Шаттлвос
ВР
13
Этан Финлэй
ЦП
2-3-2
22
Бингхэм
29
Фелчер
5
Стерес
16
Скельвик
6
Джонатан
8
Ллетгет
13
Понтиус
24
Боатенг
3-1-2
1
Манноне
19
Метанир
5
Кальво
3
Опара
6
Алонсо
21
Грегуш
6
Шуллер
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Миннесота Юнайтед
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
22
Бобби Шаттлвос
ВР
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Адриан Хит
Остались в запасе
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
5
Сервандо Карраско
ЦП
Остались в запасе
22
Бобби Шаттлвос
ВР
13
Этан Финлэй
ЦП
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Адриан Хит
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Миннесота Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
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