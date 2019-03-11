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Расписание матчей
МЛС 2026
Атланта Юнайтед - Цинциннати
Атланта Юнайтед - Цинциннати: обзор матча 11 марта 2019
Атланта Юнайтед
11.03.2019, понедельник, 00:01
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Цинциннати
5'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Атланта Юнайтед - Цинциннати
ГОЛ! 1:0!
Д. Мартинес
5'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
4
Михаэль Паркхерст
ЦЗ
20
Брек Ши
ЦП
10
Гонсало Мартинес
АП
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
12
Матье Депланье
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
9
Фанендо Ади
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Атланта Юнайтед
25
Алек Канн
ВР
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
Цинциннати
16
Кеннет Сайеф
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
1-1-1-1
1
Гьюзан
4
Паркхерст
20
Ши
10
Мартинес
77
Мартинес
3-2-2
4
Хагглунд
4
Уостон
12
Депланье
6
Бертоне
13
Ульоа
9
Ади
23
Манне
Остались в запасе
Атланта Юнайтед
Цинциннати
25
Алек Канн
ВР
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
16
Кеннет Сайеф
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
25
Алек Канн
ВР
6
Дарлингтон Нагбе
ЦП
Остались в запасе
16
Кеннет Сайеф
ЦП
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Атланта Юнайтед - Цинциннати
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Мерседес-Бенц
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