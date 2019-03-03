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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Монреаль
Сан-Хосе - Монреаль: обзор матча 03 марта 2019
Сан-Хосе
03.03.2019, воскресенье, 06:00
США. МЛС
1 : 2
Завершен
Монреаль
29'
И. Пьятти
44'
С. Таидер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Сан-Хосе - Монреаль
90'
+5
Желтая карточка
Э. Буш
Желтая карточка
Т. Томпсон
73'
Желтая карточка
Г. Каммингс
66'
58'
Желтая карточка
М. Азира
45'
+1
Желтая карточка
Б. Санья
44'
ГОЛ! 0:2!
С. Таидер
29'
ГОЛ! 0:1!
И. Пьятти
Пас отдал
С. Таидер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
4
Гурам Кашия
ЦЗ
30
Гарольд Каммингс
ЦЗ
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
10
Валерий Казаишвили
ЦП
8
Крис Вондоловски
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Монреаль
1
Эван Буш
ВР
3
Бакари Санья
ЦЗ
36
Виктор Кабрера
ЦЗ
22
Майк Азира
ЦП
10
Игнасио Пьятти
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
2
Даниэль Ловиц
ЦП
37
Максимилиано Уррути
ЦФ
30
Орджи Оквонкво
ЦФ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Сан-Хосе
6
Ши Салинас
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Монреаль
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
2-3-1
4
Кашия
30
Каммингс
7
Эспиноса
20
Годой
10
Казаишвили
8
Вондоловски
2-4-2
1
Буш
3
Санья
36
Кабрера
10
Пьятти
8
Таидер
2
Ловиц
22
Азира
30
Оквонкво
37
Уррути
Остались в запасе
Сан-Хосе
Монреаль
6
Ши Салинас
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
Главный тренер
Лоран Куртуа
Остались в запасе
6
Ши Салинас
ЦП
26
Флориан Юнгвирт
ЦП
9
Дэнни Хусен
ЦФ
22
Томми Томпсон
ЦФ
Остались в запасе
22
Юкка Райтала
ЦЗ
4
Руди Камачо
ЦЗ
Главный тренер
Лучи Гонсалес
Главный тренер
Лоран Куртуа
Статистика матча Сан-Хосе - Монреаль
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Монреаль
США. МЛС, 35 тур
Монреаль
0 : 2
08.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 34 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
31.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 33 тур
Шарлотт
4 : 0
29.10.2026
Монреаль
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 31 тур
Сиэтл
1 : 1
18.10.2026
Монреаль
Информация о матче
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