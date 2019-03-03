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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр
Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр: обзор матча 03 марта 2019
Лос-Анджелес Гэлакси
03.03.2019, воскресенье, 04:00
США. МЛС
2 : 1
Завершен
Чикаго Файр
68'
Д. Стерес
80'
З. Ибрагимович
49'
С. Джей Сапонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр
ГОЛ! 2:1!
З. Ибрагимович
80'
ГОЛ! 1:1!
Д. Стерес
68'
49'
ГОЛ! 0:1!
С. Джей Сапонг
44'
Желтая карточка
Марсело
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
29
Рольф Фелчер
ЦЗ
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
16
Йорген Скельвик
ЦП
6
Джонатан
ЦП
5
Сервандо Карраско
ЦП
7
Ромэйн Алессандрини
ЦП
11
Златан Ибрагимович
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Чикаго Файр
1
Давид Устед
ВР
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Лос-Анджелес Гэлакси
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
13
Крис Понтиус
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Чикаго Файр
4
Николас Хаслер
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
11
Неманья Николич
ЦФ
2-4-1
22
Бингхэм
29
Фелчер
5
Стерес
16
Скельвик
5
Карраско
7
Алессандрини
6
Джонатан
11
Ибрагимович
2-2-1-1
1
Устед
2
Каппельхоф
46
Марсело
31
Швайнштайгер
13
МакКарти
10
Катай
9
Сапонг
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Чикаго Файр
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
13
Крис Понтиус
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
21
Фабиан Герберс
ПВ
4
Николас Хаслер
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
27
Дэйв Ромни
ЦЗ
13
Крис Понтиус
ЦФ
24
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Остались в запасе
21
Фабиан Герберс
ПВ
4
Николас Хаслер
ЦП
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Грегг Вэйни
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Чикаго Файр
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
Стадион:
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