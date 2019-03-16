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Расписание матчей
Англия. Кубок
Уотфорд - Кристал Пэлас
Уотфорд - Кристал Пэлас: обзор матча 16 марта 2019
Уотфорд
16.03.2019, суббота, 15:15
Англия. Кубок, 1/4 финала
2 : 1
Завершен
Кристал Пэлас
27'
Э. Капу
79'
А. Грэй
62'
М. Батшуайи
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Уотфорд - Кристал Пэлас
ГОЛ! 2:1!
А. Грэй
Пас отдал
Р. Перейра
79'
62'
ГОЛ! 1:1!
М. Батшуайи
Желтая карточка
А. Масина
57'
36'
Желтая карточка
Л. Миливойевич
ГОЛ! 1:0!
Э. Капу
Пас отдал
К. Кэткарт
27'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
19
Уилл Хьюз
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
14
Трой Дини
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Уотфорд
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Гомес
25
Холебас
5
Мариаппа
20
Кэткарт
17
Фемения
6
Капу
6
Дукуре
19
Хьюз
37
Перейра
14
Дини
10
Деулофеу
3-1-3-2-1
13
Гуаита
29
Ван-Биссака
5
Томкинс
16
Келли
8
Куяте
11
МакАртур
19
Миливойевич
27
Шлупп
25
Таунсенд
7
Майер
44
Батшуайи
Остались в запасе
Уотфорд
Кристал Пэлас
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Томас Франк
Остались в запасе
25
Адам Масина
ЛЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
8
Том Клеверли
ЦП
90
Исаак Саксесс
ЦФ
45
Андре Грэй
ЦФ
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
25
Джоэл Уорд
ПЗ
44
Хайро Ридевальд
ОП
29
Коннор Уикхэм
ЦФ
10
Жордан Айю
ЦФ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Главный тренер
Томас Франк
Статистика матча Уотфорд - Кристал Пэлас
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Викарэйдж Роад
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