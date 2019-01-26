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Расписание матчей
Англия. Кубок
Ньюкасл - Уотфорд
Ньюкасл - Уотфорд: обзор матча 26 января 2019
Ньюкасл
26.01.2019, суббота, 18:00
Англия. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Уотфорд
61'
А. Грэй
90'
И. Саксесс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ньюкасл - Уотфорд
Желтая карточка
Ш. Лонгстафф
90'
+3
90'
ГОЛ! 0:2!
И. Саксесс
Пас отдал
Д. Кина
75'
Желтая карточка
М. Бритос
64'
Желтая карточка
Н. Чалоба
61'
ГОЛ! 0:1!
А. Грэй
Пас отдал
У. Хьюз
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
28
Фредди Вудман
ВР
30
Мэтт Ритчи
ЛЗ
24
Джамал Ласселлс
ЦЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
14
Айзек Хэйден
ЦП
8
Шон Лонгстафф
ЦП
23
Джош Мерфи
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
25
Адам Масина
ЛЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
22
Дэрил Янмат
ЦЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
8
Домингуш Кина
ЦП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Уотфорд
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
3-2-2-1-2
28
Вудман
24
Ласселлс
26
Кларк
6
Фернандес
30
Ритчи
22
Манкильо
14
Хэйден
8
Лонгстафф
29
Кенеди
13
Хоселу
23
Мерфи
4-1-2-2
1
Гомес
20
Кэткарт
3
Бритос
22
Янмат
25
Масина
15
Чалоба
19
Хьюз
8
Кина
90
Саксесс
45
Грэй
Остались в запасе
Ньюкасл
Уотфорд
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стилл
Остались в запасе
39
Мартин Дубравка
ВР
24
Флориан Лежен
ЦЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
22
Айосе Перес
ЦФ
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Остались в запасе
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
6
Этьенн Капу
ОП
7
Адальберто Пеньяранда
ЛВ
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Маттиас Яйсле
Главный тренер
Эдвард Стилл
Статистика матча Ньюкасл - Уотфорд
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Сент-Джеймс Парк
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