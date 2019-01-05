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Расписание матчей
Англия. Кубок
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун: обзор матча 05 января 2019
Бристоль Сити
05.01.2019, суббота, 20:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
1 : 0
Завершен
Хаддерсфилд Таун
72'
Д. Браунхилл
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
ГОЛ! 1:0!
Д. Браунхилл
72'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бристоль Сити
85
Ники Мяенпяя
ВР
3
Бэйли Райт
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
32
Джек Хант
ПЗ
17
Никлас Элиассон
ЛП
8
Джош Браунхилл
ЦП
47
Каллум О'Доуда
ЦП
35
Джейми Патерсон
ЦФ
18
Фамара Дьедиу
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Хаддерсфилд Таун
29
Бен Хамер
ВР
25
Занка
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
15
Крис Лев
ЦЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
27
Адама Дьякаби
ЛВ
7
Жуниньо Бакуна
ЦП
40
Джейсон Панчеон
ЦП
6
Джонатан Хогг
ЦП
10
Элиас Качунга
ПВ
29
Лоран Депуатр
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Бристоль Сити
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Хаддерсфилд Таун
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
3-3-2
85
Мяенпяя
3
Райт
4
Уэбстер
32
Хант
17
Элиассон
47
О'Доуда
8
Браунхилл
18
Дьедиу
35
Патерсон
4-3-2-1
29
Хамер
37
Дурм
4
Горенц-Станкович
15
Лев
25
Занка
7
Бакуна
40
Панчеон
6
Хогг
10
Качунга
27
Дьякаби
29
Депуатр
Остались в запасе
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Нил Уорнок
Остались в запасе
1
Макс О'Лири
ВР
6
Ллойд Келли
ЦЗ
26
Томаш Калас
ЦЗ
9
Мэтт Тейлор
ЦФ
27
Мо Эиса
ЦФ
18
Андреас Вайманн
ЦФ
Остались в запасе
1
Йонас Лоссль
ВР
5
Теренс Конголо
ЦЗ
94
Флоран Хадергьонай
ЦЗ
7
Исаак Мбенза
ЦП
10
Алекс Притчард
ЦП
8
Филип Биллинг
ЦП
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Нил Уорнок
Статистика матча Бристоль Сити - Хаддерсфилд Таун
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бристоль Сити
- : -
24.11.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
2 : 0
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 15 тур
Уиком Уондерерс
0 : 0
14.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Брэдфорд Сити
0 : 3
31.10.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 13 тур
Хаддерсфилд Таун
2 : 1
24.10.2026
Уиган Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Эштон Гэйт
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