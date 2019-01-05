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Расписание матчей
Англия. Кубок
Шеффилд Уэнсдэй - Лутон Таун
Шеффилд Уэнсдэй - Лутон Таун: обзор матча 05 января 2019
Шеффилд Уэнсдэй
05.01.2019, суббота, 15:30
Англия. Кубок, 1/32 финала
0 : 0
Завершен
Лутон Таун
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Шеффилд Уэнсдэй - Лутон Таун
Желтая карточка
А. Рич
66'
Начало матча
Статистика матча Шеффилд Уэнсдэй - Лутон Таун
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 8 тур
Стивенидж
- : -
24.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 16 тур
Барнсли
1 : 2
20.11.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Англия. Первая лига, 15 тур
Шеффилд Уэнсдэй
3 : 0
14.11.2026
Плимут Аргайл
Англия. Первая лига, 14 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
01.11.2026
Блэкпул
Англия. Первая лига, 9 тур
Шеффилд Уэнсдэй
1 : 1
27.10.2026
Кембридж Юнайтед
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 17 тур
Лутон Таун
- : -
28.11.2026
Оксфорд
Англия. Первая лига, 16 тур
Бертон Альбион
1 : 2
21.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 8 тур
Хаддерсфилд Таун
1 : 1
03.11.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 14 тур
Питерборо Юнайтед
0 : 2
31.10.2026
Лутон Таун
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Информация о матче
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Шеффилд Уэнсдэй
Лутон Таун
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