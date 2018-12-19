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Расписание матчей
Кубок Французской Лиги
Амьен - Лион
Амьен - Лион: обзор матча 19 декабря 2018
Амьен
19.12.2018, среда, 20:45
Франция. Кубок лиги, 1/8 финала
2 : 3
Завершен
Лион
70'
Д. Денайе (АГ)
90+1'
Ш. Тимит
20'
М. Дембеле (П)
45+2'
Б. Траоре
60'
М. Терье
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Амьен - Лион
Желтая карточка
А. Бли
90'
+2
ГОЛ! 2:3!
Ш. Тимит
Пас отдал
С. Годдос
90'
+1
ГОЛ в свои ворота! 1:3!
Д. Денайе
70'
60'
ГОЛ! 0:3!
М. Терье
Пас отдал
М. Дембеле
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
Б. Траоре
Пас отдал
Т. Н'Домбеле
42'
Желтая карточка
М. Терье
39'
Желтая карточка
Маршал
Желтая карточка
Х. Отеро
39'
Желтая карточка
Р. Курзава
31'
Вторая желтая
А. Халед Аденьон
26'
20'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Дембеле
Желтая карточка
А. Халед Аденьон
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амьен
1
Маттью Дрейер
ВР
2
Уалид Эль-Хаджам
ЦЗ
18
Бакайе Дибасси
ЦЗ
24
Матье Бодмер
ЦЗ
2
Принс-Дезир Жуано
ЦЗ
3
Абдул Халед Аденьон
ЦЗ
29
Алексис Бли
ОП
8
Эдди Гнаоре
ЦП
21
Рафал Курзава
ЦФ
7
Стивен Мендоса
ЦФ
19
Хуан Отеро
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Лион
16
Матье Горжелен
ВР
21
Маршал
ЛЗ
28
Умар Соле
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Амьен
1
Реджис Гютне
ВР
21
Жордан Лефор
ЛЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
6
Тома Монконду
ОП
3
Шейк Тимит
ЦП
7
Саман Годдос
АП
Лион
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
8
Максанс Какере
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
3-3-1-3
1
Дрейер
24
Бодмер
2
Жуано
3
Аденьон
18
Дибасси
29
Бли
2
Эль-Хаджам
8
Гнаоре
19
Отеро
7
Мендоса
21
Курзава
4-1-2-2-1
16
Горжелен
2
Тете
15
Дюбуа
28
Соле
21
Маршал
29
Тусар
22
Н'Домбеле
24
Шейх
11
Траоре
11
Терье
9
Дембеле
Остались в запасе
Амьен
Лион
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Саман Годдос
АП
1
Реджис Гютне
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
Главный тренер
Омар Даф
8
Максанс Какере
ЦП
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Карлос Висенс
Остались в запасе
21
Жордан Лефор
ЛЗ
6
Тома Монконду
ОП
7
Саман Годдос
АП
1
Реджис Гютне
ВР
17
Эмиль Крафт
ПЗ
3
Шейк Тимит
ЦП
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
23
Ферлан Менди
ЛЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Омар Даф
Главный тренер
Карлос Висенс
Статистика матча Амьен - Лион
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Амьен
Франция. Третья лига, 14 тур
Бур-ан-Бресс
- : -
05.12.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 13 тур
Амьен
2 : 1
19.11.2026
Кан
Франция. Третья лига, 12 тур
Обань
0 : 2
07.11.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 11 тур
Амьен
1 : 1
29.10.2026
Тионвиль Лузитанос
Франция. Третья лига, 10 тур
Валансьен
1 : 1
17.10.2026
Амьен
Франция. Третья лига, 9 тур
Амьен
3 : 0
03.10.2026
Вильфранш
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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