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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Франция - Турция
Франция - Турция: обзор матча 14 октября 2019
Франция
14.10.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 8 тур
1 : 1
Завершен
Турция
76'
О. Жиру
82'
К. Айхан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Франция - Турция
87'
Желтая карточка
К. Караман
87'
Желтая карточка
И. Кахведжи
85'
Желтая карточка
Д. Тосун
82'
ГОЛ! 1:1!
К. Айхан
Пас отдал
Х. Чалханоглу
Желтая карточка
А. Гризманн
81'
ГОЛ! 1:0!
О. Жиру
Пас отдал
А. Гризманн
76'
Желтая карточка
Л. Эрнандес
49'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Франция
16
Стив Манданда
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Клеман Лангле
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
7
Кингсли Коман
ЛВ
14
Блейз Матюиди
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
12
Корентен Толиссо
ЦП
22
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Турция
1
Мерт Гюнок
ВР
14
Махмут Текдемир
ЦЗ
4
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
3
Мерих Демирал
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
6
Озан Туфан
ЦП
10
Ирфан Кахведжи
ЦП
5
Окай Йокушлу
ЦП
9
Кенан Караман
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Франция
16
Майк Меньян
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Тома Лемар
АП
8
Нанитамо Иконе
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
0
Алассан Плеа
ЦФ
Турция
23
Синан Болат
ВР
8
Омер Байрам
ЛЗ
15
Озан Кабак
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
20
Дениз Тюрук
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
11
Юсуф Языджи
АП
9
Дженк Тосун
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
4-3-1-2
16
Манданда
21
Эрнандес
4
Варан
5
Лангле
15
Павар
14
Матюиди
17
Сиссоко
12
Толиссо
7
Коман
7
Гризманн
22
Бен-Йеддер
4-3-2
1
Гюнок
2
Челик
4
Сеюнджу
3
Демирал
14
Текдемир
6
Туфан
10
Кахведжи
5
Йокушлу
17
Йылмаз
9
Караман
Остались в запасе
Франция
Турция
8
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Тома Лемар
АП
16
Майк Меньян
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
0
Алассан Плеа
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
8
Омер Байрам
ЛЗ
11
Юсуф Языджи
АП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Синан Болат
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
20
Дениз Тюрук
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
9
Дженк Тосун
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Остались в запасе
8
Нанитамо Иконе
ПВ
8
Тома Лемар
АП
16
Майк Меньян
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Люка Динь
ЛЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
15
Курт Зума
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
9
Оливье Жиру
ЦФ
0
Алассан Плеа
ЦФ
Остались в запасе
8
Омер Байрам
ЛЗ
11
Юсуф Языджи
АП
10
Хакан Чалханоглу
ЦП
23
Синан Болат
ВР
15
Озан Кабак
ЦЗ
22
Каан Айхан
ЦЗ
20
Дениз Тюрук
ЦП
0
Эмре Белезоглу
ЦП
9
Дженк Тосун
ЦФ
9
Энес Унал
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Главный тренер
Шенол Гюнеш
Статистика матча Франция - Турция
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Турция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Турция
1 : 2
12.11.2026
Бельгия
Лига наций, 4 тур
Италия
3 : 1
05.10.2026
Турция
Лига наций, 3 тур
Бельгия
3 : 0
02.10.2026
Турция
Лига наций, 2 тур
Турция
1 : 4
28.09.2026
Италия
Информация о матче
Стадион:
Стад де Франс
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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