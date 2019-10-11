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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Чехия - Англия
Чехия - Англия: обзор матча 11 октября 2019
Чехия
11.10.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 7 тур
2 : 1
Завершен
Англия
9'
Я. Брабец
5'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Чехия - Англия
90'
+2
Желтая карточка
Д. Хендерсон
68'
Желтая карточка
Р. Стерлинг
10'
Желтая карточка
Д. Роуз
Желтая карточка
Я. Янкто
9'
ГОЛ! 1:1!
Я. Брабец
Пас отдал
О. Челустка
9'
5'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Г. Кейн
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чехия
1
Томаш Вацлик
ВР
18
Ян Боржил
ЛЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
24
Якуб Брабец
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
21
Алекс Крал
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
12
Лукаш Масопуст
ПП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
4
Деклан Райс
ОП
8
Джордан Хендерсон
ЦП
19
Мэйсон Маунт
АП
17
Джейдон Санчо
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
16
Ондрей Колар
ВР
0
Штефан Шимич
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Англия
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
19
Росс Баркли
ЦП
14
Гарри Уинкс
ЦП
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
4-2-3-1
1
Вацлик
18
Боржил
3
Челустка
24
Брабец
5
Цоуфал
22
Соучек
21
Крал
14
Янкто
8
Дарида
12
Масопуст
10
Шик
4-1-1-3-1
1
Пикфорд
12
Триппьер
16
Кин
6
Магуайр
3
Роуз
4
Райс
8
Хендерсон
17
Санчо
19
Маунт
10
Стерлинг
9
Кейн
Остались в запасе
Чехия
Англия
23
Иржи Павленка
ВР
16
Ондрей Колар
ВР
0
Штефан Шимич
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
14
Гарри Уинкс
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Остались в запасе
23
Иржи Павленка
ВР
16
Ондрей Колар
ВР
0
Штефан Шимич
ЦЗ
17
Ондрей Кудела
ЦЗ
4
Радим Ржезник
ЦЗ
0
Йозеф Гушбауэр
ЦП
13
Ян Копиц
ЦП
7
Ладислав Крейчи
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
11
Михал Крменчик
ЦФ
Остались в запасе
22
Ник Поуп
ВР
13
Дин Хендерсон
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
14
Фикайо Томори
ЦЗ
15
Тайрон Мингс
ЦЗ
22
Джо Гомес
ЦЗ
2
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
14
Гарри Уинкс
ЦП
11
Маркус Рэшфорд
ЛВ
11
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Карел Яролим
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Статистика матча Чехия - Англия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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