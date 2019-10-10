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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Нидерланды - Северная Ирландия
Нидерланды - Северная Ирландия: обзор матча 10 октября 2019
Нидерланды
10.10.2019, четверг, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 7 тур
3 : 1
Завершен
Северная Ирландия
80'
М. Депай
90+1'
Л. де Йонг
90+4'
М. Депай
75'
Д. Магеннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нидерланды - Северная Ирландия
Желтая карточка
М. Депай
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
М. Депай
Пас отдал
Ф. де Йонг
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Л. де Йонг
90'
+1
ГОЛ! 1:1!
М. Депай
Пас отдал
Д. Мален
80'
75'
ГОЛ! 0:1!
Д. Магеннис
Пас отдал
С. Даллас
60'
Желтая карточка
Д. Эванс
53'
Желтая карточка
Б. Пикок-Фаррел
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
25
Стевен Бергвейн
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
19
Райан Бабел
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Корри Эванс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Квинси Промес
ЛВ
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
3-1-3-3
13
Силлессен
17
Блинд
4
ван Дейк
6
де Лигт
3
де Рон
8
Вейналдум
21
де Йонг
22
Дюмфрис
19
Бабел
10
Депай
25
Бергвейн
3-2-3-1
23
Пикок-Фаррел
17
МакНэйр
5
Эванс
20
Кэткарт
14
Даллас
13
Эванс
3
Фергюсон
6
Сэйвилл
8
Дэвис
10
Лафферти
Остались в запасе
Нидерланды
Северная Ирландия
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
22
Кеннет Вермеер
ВР
13
Марко Бизот
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
6
Стефан де Врей
ЦЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
11
Стивен Бергейс
ЦП
16
Кевин Строотман
ЦП
0
Донни ван де Бек
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
Остались в запасе
1
Майкл МакГоверн
ВР
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
22
Том Фланаган
ЦЗ
7
Мэттью Кеннеди
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Рональд Куман
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Нидерланды - Северная Ирландия
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Где смотреть матч:
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