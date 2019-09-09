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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Эстония - Нидерланды
Эстония - Нидерланды: обзор матча 09 сентября 2019
Эстония
09.09.2019, понедельник, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа C, 6 тур
0 : 4
Завершен
Нидерланды
17'
Р. Бабел
48'
Р. Бабел
76'
М. Депай
87'
Д. Вейналдум
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эстония - Нидерланды
87'
ГОЛ! 0:4!
Д. Вейналдум
Пас отдал
М. Депай
Желтая карточка
К. Метс
86'
76'
ГОЛ! 0:3!
М. Депай
Пас отдал
М. де Лигт
73'
Желтая карточка
Й. Велтман
Желтая карточка
Й. Тамм
70'
Желтая карточка
Т. Тенисте
54'
48'
ГОЛ! 0:2!
Р. Бабел
Пас отдал
М. Депай
17'
ГОЛ! 0:1!
Р. Бабел
Пас отдал
Д. Блинд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эстония
0
Сергей Лемпетс
ВР
16
Йоонас Тамм
ЦЗ
15
Рагнар Клаван
ЦЗ
19
Кен Калласте
ЦЗ
23
Таийо Тенисте
ЦЗ
4
Маттиас Кяйт
ЦП
18
Карол Метс
ЦП
10
Сергей Зенев
ЦФ
11
Хенрик Оямаа
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Нидерланды
13
Яспер Силлессен
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
4
Вирджил ван Дейк
ЦЗ
2
Йоэл Велтман
ЦЗ
6
Матейс де Лигт
ЦЗ
8
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
0
Дэйви Проппер
ЦП
21
Френки де Йонг
ЦП
19
Райан Бабел
ЦФ
18
Дониелл Мален
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Эстония
12
Микхел Аксалу
ВР
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
21
Артем Дмитриев
ОП
23
Власий Синявский
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Нидерланды
22
Кеннет Вермеер
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
11
Квинси Промес
ЛВ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
22
Дензел Дюмфрис
ПП
9
Люк де Йонг
ЦФ
4-2-3
0
Лемпетс
16
Тамм
19
Калласте
23
Тенисте
15
Клаван
4
Кяйт
18
Метс
9
Сорга
11
Оямаа
10
Зенев
4-3-3
13
Силлессен
4
ван Дейк
2
Велтман
6
де Лигт
17
Блинд
8
Вейналдум
0
Проппер
21
де Йонг
10
Депай
18
Мален
19
Бабел
Остались в запасе
Эстония
Нидерланды
21
Артем Дмитриев
ОП
12
Микхел Аксалу
ВР
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Главный тренер
Юрген Хенн
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Кеннет Вермеер
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Остались в запасе
21
Артем Дмитриев
ОП
12
Микхел Аксалу
ВР
2
Мадис Вихманн
ЦЗ
20
Герт Камс
ЦЗ
3
Артур Пикк
ЦЗ
23
Власий Синявский
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
15
Рауно Саппинен
ЦП
Остались в запасе
22
Дензел Дюмфрис
ПП
7
Джастин Клюйверт
ЛВ
22
Кеннет Вермеер
ВР
23
Йерун Зут
ВР
12
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
5
Натан Аке
ЦЗ
3
Мартен де Рон
ОП
16
Кевин Строотман
ЦП
18
Тонни Вилена
ЦП
11
Стивен Бергейс
ЦП
11
Квинси Промес
ЛВ
9
Люк де Йонг
ЦФ
Главный тренер
Юрген Хенн
Главный тренер
Хавьер «Хави» Эрнандес
Статистика матча Эстония - Нидерланды
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Эстония
Лига наций, 6 тур
Эстония
2 : 1
16.11.2026
Болгария
Лига наций, 5 тур
Люксембург
0 : 1
13.11.2026
Эстония
Лига наций, 4 тур
Эстония
0 : 0
06.10.2026
Исландия
Лига наций, 3 тур
Эстония
1 : 0
03.10.2026
Люксембург
Лига наций, 2 тур
Болгария
0 : 0
29.09.2026
Эстония
Нидерланды
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Стадион:
А. Ле Кок Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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