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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Украина - Сербия
Украина - Сербия: обзор матча 07 июня 2019
Украина
07.06.2019, пятница, 21:45
Отбор ЧЕ-2020, группа B, 3 тур
5 : 0
Завершен
Сербия
26'
В. Цыганков
28'
В. Цыганков
46'
Е. Коноплянка
59'
Р. Яремчук
75'
Е. Коноплянка
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Украина - Сербия
Замена
В. Коваленко
️️️️
Е. Коноплянка
76'
ГОЛ! 5:0!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Р. Малиновский
75'
72'
Замена
Д. Лазович
️️️️
Л. Йович
Замена
В. Шепелев
️️️️
Т. Степаненко
72'
ГОЛ! 4:0!
Р. Яремчук
Пас отдал
А. Караваев
59'
53'
Замена
А. Митрович
️️️️
А. Прийович
ГОЛ! 3:0!
Е. Коноплянка
Пас отдал
Р. Малиновский
46'
32'
Желтая карточка
У. Спайич
ГОЛ! 2:0!
В. Цыганков
28'
ГОЛ! 1:0!
В. Цыганков
Пас отдал
А. Караваев
26'
22'
Желтая карточка
Н. Миленкович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Украина
12
Андрей Пятов
ВР
16
Виталий Миколенко
ЛЗ
17
Александр Зинченко
ЛЗ
22
Николай Матвиенко
ЦЗ
4
Сергей Кривцов
ЦЗ
21
Александр Караваев
ПЗ
10
Евгений Коноплянка
ЛВ
6
Тарас Степаненко
ОП
8
Руслан Малиновский
ЦП
15
Виктор Цыганков
ПВ
9
Роман Яремчук
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Сербия
1
Марко Дмитрович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
4
Никола Миленкович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
11
Филип Костич
ЛВ
5
Неманья Максимович
ЦП
7
Мият Гачинович
АП
22
Адем Льяич
АП
8
Лука Йович
ЦФ
8
Александар Прийович
ЦФ
Главный тренер
Младен Крстаич
Украина
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Никита Бурда
ЦЗ
13
Владимир Шепелев
ЦП
18
Роман Безус
ЦП
9
Виктор Коваленко
АП
19
Артем Беседин
ЦФ
Сербия
1
Предраг Райкович
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
7
Неманья Радоньич
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Дарко Лазович
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
3-3-1-2-1
12
Пятов
16
Миколенко
22
Матвиенко
4
Кривцов
17
Зинченко
6
Степаненко
21
Караваев
8
Малиновский
10
Коноплянка
15
Цыганков
9
Яремчук
3-1-3-3
1
Дмитрович
4
Миленкович
24
Спайич
4
Коларов
5
Максимович
10
Тадич
22
Льяич
11
Костич
8
Прийович
8
Йович
7
Гачинович
6
Степаненко
13
Шепелев
13
Шепелев
6
Степаненко
10
Коноплянка
9
Коваленко
9
Коваленко
10
Коноплянка
8
Йович
22
Лазович
22
Лазович
8
Йович
8
Прийович
9
Митрович
9
Митрович
8
Прийович
Остались в запасе
Украина
Сербия
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Никита Бурда
ЦЗ
18
Роман Безус
ЦП
19
Артем Беседин
ЦФ
Главный тренер
Андрей Шевченко
1
Предраг Райкович
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Младен Крстаич
Остались в запасе
1
Андрей Лунин
ВР
2
Богдан Бутко
ЦЗ
2
Эдуард Соболь
ЦЗ
2
Никита Бурда
ЦЗ
18
Роман Безус
ЦП
19
Артем Беседин
ЦФ
Остались в запасе
1
Предраг Райкович
ВР
2
Антонио Рукавина
ЦЗ
14
Андрия Живкович
ЦП
7
Неманья Радоньич
ЛВ
Главный тренер
Андрей Шевченко
Главный тренер
Младен Крстаич
Статистика матча Украина - Сербия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
1 : 0
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Информация о матче
Главный судья:
Матеу Лаос
(Валенсия)
Стадион:
Арена-Львов
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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