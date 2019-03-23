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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Босния и Герцеговина - Армения
Босния и Герцеговина - Армения: обзор матча 23 марта 2019
Босния и Герцеговина
23.03.2019, суббота, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа J, 1 тур
2 : 1
Завершен
Армения
33'
Р. Крунич
80'
Д. Милошевич
90+3'
Г. Мхитарян (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Босния и Герцеговина - Армения
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Г. Мхитарян
81'
Замена
А. Озбилиз
️️️️
Г. Казарян
ГОЛ! 2:0!
Д. Милошевич
Пас отдал
Э. Вишча
80'
Замена
Д. Милошевич
️️️️
Г. Закарич
65'
Желтая карточка
Э. Чивич
40'
ГОЛ! 1:0!
Р. Крунич
Пас отдал
М. Пьянич
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Босния и Герцеговина
12
Ибрахим Сехич
ВР
2
Элдар Чивич
ЛЗ
3
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
17
Эрвин Жуканович
ЦЗ
4
Дарко Тодорович
ПЗ
7
Мухамед Бешич
ОП
8
Раде Крунич
ЦП
10
Миралем Пьянич
ЦП
19
Эдин Вишча
ПВ
0
Горан Закарич
ЦФ
11
Эдин Джеко
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
Армения
0
Арам Айрапетян
ВР
2
Андре Калисир
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
3
Гагик Дагбашян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
18
Генрих Мхитарян
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
20
Александр Карапетян
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Босния и Герцеговина
22
Кенан Пирич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
23
Харис Дулевич
ЛП
13
Гойко Цимирот
ЦП
23
Дени Милошевич
ЦП
0
Кенан Кодро
ЦФ
Армения
12
Григор Меликсетян
ВР
2
Армен Манучарян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
4-1-2-1-2
12
Сехич
2
Чивич
3
Бичакчич
17
Жуканович
4
Тодорович
7
Бешич
8
Крунич
10
Пьянич
19
Вишча
11
Джеко
0
Закарич
4-1-3-2
0
Айрапетян
13
Оганесян
3
Ароян
3
Дагбашян
2
Калисир
5
Григорян
18
Мхитарян
12
Казарян
6
Мкртчян
22
Адамян
20
Карапетян
0
Закарич
23
Милошевич
23
Милошевич
0
Закарич
12
Казарян
0
Озбилиз
0
Озбилиз
12
Казарян
Остались в запасе
Босния и Герцеговина
Армения
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Кенан Пирич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
0
Кенан Кодро
ЦФ
Главный тренер
Роберт Просинечки
12
Григор Меликсетян
ВР
2
Армен Манучарян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Остались в запасе
23
Харис Дулевич
ЛП
22
Кенан Пирич
ВР
5
Сеад Колашинац
ЛЗ
15
Тони Шунич
ЦЗ
13
Гойко Цимирот
ЦП
0
Кенан Кодро
ЦФ
Остались в запасе
12
Григор Меликсетян
ВР
2
Армен Манучарян
ЦЗ
17
Артак Едигарян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
11
Тигран Барсегян
ЦП
Главный тренер
Роберт Просинечки
Главный тренер
Армен Гюльбудагянц
Статистика матча Босния и Герцеговина - Армения
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Босния и Герцеговина
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Швеция
3 : 2
14.11.2026
Босния и Герцеговина
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Босния и Герцеговина
1 : 1
02.10.2026
Швеция
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Якоб Кехлет
Стадион:
Республиканский
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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