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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Молдова - Франция
Молдова - Франция: обзор матча 22 марта 2019
Молдова
22.03.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа H, 1 тур
1 : 4
Завершен
Франция
89'
В. Амброш
24'
А. Гризманн
27'
Р. Варан
36'
О. Жиру
87'
К. Мбаппе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Молдова - Франция
90'
+1
Желтая карточка
К. Мбаппе
ГОЛ! 1:4!
В. Амброш
Пас отдал
В. Дамашкан
89'
87'
ГОЛ! 0:4!
К. Мбаппе
Пас отдал
Т. Лемар
Желтая карточка
В. Амброш
83'
81'
Замена
Н. Фекир
️️️️
О. Жиру
Желтая карточка
В. Дамашкан
78'
73'
Замена
Т. Лемар
️️️️
А. Гризманн
73'
Замена
Ф. Товен
️️️️
Б. Матюиди
Замена
В. Амброш
️️️️
А. Антонюк
73'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
Й. Николаеску
59'
Замена
А. Розгонюк
️️️️
Е. Кочук
46'
36'
ГОЛ! 0:3!
О. Жиру
Пас отдал
Б. Матюиди
34'
Желтая карточка
Р. Варан
27'
ГОЛ! 0:2!
Р. Варан
Пас отдал
А. Гризманн
24'
ГОЛ! 0:1!
А. Гризманн
Пас отдал
П. Погба
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Молдова
25
Алексей Кошелев
ВР
2
Олег Рябчук
ЛЗ
15
Ион Жардан
ЦЗ
10
Евгений Кочук
ЦЗ
5
Вячеслав Посмак
ЦЗ
22
Кэтэлин Карп
ОП
11
Раду Гынсарь
ЦП
13
Александр Антонюк
ЦП
9
Евгений Чеботару
ЦП
7
Артур Ионицэ
ЦП
9
Йон Николаеску
ЦФ
Главный тренер
Александр Спиридон
Франция
1
Уго Льорис
ВР
0
Лайвен Курзава
ЛЗ
4
Рафаэль Варан
ЦЗ
5
Самуэль Умтити
ЦЗ
15
Бенжамен Павар
ПЗ
13
Н'Голо Канте
ОП
14
Блейз Матюиди
ЦП
6
Поль Погба
ЦП
10
Килиан Мбаппе
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
7
Антуан Гризманн
ЦФ
Главный тренер
Дидье Дешам
Молдова
12
Станислав Намашко
ВР
0
Артем Розгонюк
ЦЗ
22
Дину Граур
ЦЗ
20
Владимир Амброш
ЦП
18
Георгий Антон
ЦП
10
Виталий Дамашкан
ЦФ
14
Николай Милинчану
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Франция
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
8
Тома Лемар
АП
18
Набиль Фекир
АП
8
Флориан Товен
ПВ
4-1-4-1
25
Кошелев
2
Рябчук
10
Кочук
5
Посмак
15
Жардан
22
Карп
11
Гынсарь
9
Чеботару
7
Ионицэ
13
Антонюк
9
Николаеску
4-1-2-3
1
Льорис
15
Павар
4
Варан
5
Умтити
0
Курзава
13
Канте
14
Матюиди
6
Погба
7
Гризманн
9
Жиру
10
Мбаппе
10
Кочук
0
Розгонюк
0
Розгонюк
10
Кочук
13
Антонюк
20
Амброш
20
Амброш
13
Антонюк
9
Николаеску
10
Дамашкан
10
Дамашкан
9
Николаеску
7
Гризманн
8
Лемар
8
Лемар
7
Гризманн
9
Жиру
18
Фекир
18
Фекир
9
Жиру
14
Матюиди
8
Товен
8
Товен
14
Матюиди
Остались в запасе
Молдова
Франция
12
Станислав Намашко
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
18
Георгий Антон
ЦП
14
Николай Милинчану
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Главный тренер
Александр Спиридон
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Дидье Дешам
Остались в запасе
12
Станислав Намашко
ВР
22
Дину Граур
ЦЗ
18
Георгий Антон
ЦП
14
Николай Милинчану
ЦФ
20
Сергей Платика
ЦФ
Остались в запасе
16
Стив Манданда
ВР
23
Альфонсе Ареоля
ВР
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
0
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Александр Спиридон
Главный тренер
Дидье Дешам
Статистика матча Молдова - Франция
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Молдова
2 : 1
13.11.2026
Казахстан
Лига наций, 4 тур
Молдова
0 : 4
06.10.2026
Словакия
Лига наций, 3 тур
Казахстан
1 : 2
02.10.2026
Молдова
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Александар Ставрев
(Скопье)
Стадион:
Зимбру
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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