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    Александр Спиридон

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Федорович
    Фамилия Спиридон
    Гражданство Молдова
    Дата рождения 20 июля 1960
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Молдавия 2 0 2 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    22.03.2019 Молдавия 1 : 4 Франция
    25.03.2019 Турция 4 : 0 Молдавия
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