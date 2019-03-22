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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧЕ
Англия - Чехия
Англия - Чехия: обзор матча 22 марта 2019
Англия
22.03.2019, пятница, 22:45
Отбор ЧЕ-2020, группа A, 1 тур
5 : 0
Завершен
Чехия
24'
Р. Стерлинг
45+2'
Г. Кейн (П)
62'
Р. Стерлинг
68'
Р. Стерлинг
84'
Т. Калас (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Англия - Чехия
ГОЛ в свои ворота! 5:0!
Т. Калас
84'
ГОЛ! 4:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Р. Баркли
68'
ГОЛ! 3:0!
Р. Стерлинг
62'
53'
Желтая карточка
П. Шик
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Кейн
45'
+2
45'
+1
Желтая карточка
П. Кадержабек
ГОЛ! 1:0!
Р. Стерлинг
Пас отдал
Д. Санчо
24'
Замена
Р. Баркли
️️️️
Э. Дайер
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Англия
1
Джордан Пикфорд
ВР
3
Бен Чилвел
ЛЗ
6
Гарри Магуайр
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
16
Майкл Кин
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
10
Рахим Стерлинг
ЛВ
8
Джордан Хендерсон
ЦП
20
Деле Алли
АП
17
Джейдон Санчо
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Чехия
23
Иржи Павленка
ВР
22
Филип Новак
ЦЗ
3
Ондржей Челустка
ЦЗ
6
Томаш Калас
ЦЗ
4
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
2
Павел Кадержабек
ПЗ
14
Якуб Янкто
ЛП
22
Томаш Соучек
ОП
8
Владимир Дарида
ЦП
15
Давид Павелка
ЦП
10
Патрик Шик
ЦФ
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Англия
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
0
Джеймс Тарковски
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
19
Росс Баркли
ЦП
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Чехия
23
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
9
Борек Докал
ЦП
7
Мартин Фридек
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
3-2-1-3-1
1
Пикфорд
6
Магуайр
15
Дайер
16
Кин
3
Чилвел
2
Уокер
8
Хендерсон
10
Стерлинг
20
Алли
17
Санчо
9
Кейн
3-3-3-1
23
Павленка
22
Новак
3
Челустка
6
Калас
2
Кадержабек
22
Соучек
4
Гебре Селасси
8
Дарида
15
Павелка
14
Янкто
10
Шик
15
Дайер
19
Баркли
19
Баркли
15
Дайер
Остались в запасе
Англия
Чехия
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
0
Джеймс Тарковски
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
23
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
9
Борек Докал
ЦП
7
Мартин Фридек
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Остались в запасе
13
Джек Батлэнд
ВР
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
0
Джеймс Тарковски
ЦЗ
12
Киран Триппьер
ПЗ
17
Джеймс Уорд-Проус
ЦП
Остались в запасе
23
Томаш Коубек
ВР
17
Марек Сухи
ЦЗ
5
Владимир Цоуфал
ПЗ
21
Алекс Крал
ОП
9
Борек Докал
ЦП
7
Мартин Фридек
ЦП
7
Яромир Жмрхаль
ЦП
Главный тренер
Гарет Саутгейт
Главный тренер
Ярослав Шилхави
Статистика матча Англия - Чехия
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Англия
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Англия
2 : 1
12.11.2026
Хорватия
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Хорватия
0 : 7
03.10.2026
Англия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Чехия
Лига наций, 6 тур
Хорватия
2 : 1
15.11.2026
Чехия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Англия
3 : 0
06.10.2026
Чехия
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Чехия
0 : 2
29.09.2026
Англия
Информация о матче
Главный судья:
Артур Соареш Диаш
(Порту)
Стадион:
Уэмбли
Где смотреть матч:
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