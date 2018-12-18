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Расписание матчей
Англия. Кубок лиги
Лестер - Манчестер Сити
Лестер - Манчестер Сити: обзор матча 18 декабря 2018
Лестер
18.12.2018, вторник, 22:45
Англия. Кубок лиги, 1/4 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 1 : 3
Завершен
Манчестер Сити
73'
М. Олбрайтон
14'
К. Де Брюйне
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Лестер - Манчестер Сити
85'
Желтая карточка
И. Гюндоган
ГОЛ! 1:1!
М. Олбрайтон
Пас отдал
О. Ндиди
73'
51'
Желтая карточка
Ф. Фоден
14'
ГОЛ! 0:1!
К. Де Брюйне
Пас отдал
Н. Отаменди
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЦЗ
2
Дэнни Симпсон
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
18
Рашид Геззаль
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Висенте Иборра
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Манчестер Сити
49
Арьянет Мурич
ВР
47
Александр Зинченко
ЛЗ
6
Джон Стоунз
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
2
Кайл Уокер
ПЗ
47
Фил Фоден
ЛВ
11
Кевин Де Брюйне
АП
26
Рияд Марез
ПВ
10
Серхио Агуэро
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Лестер
17
Элдин Якупович
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Манчестер Сити
31
Эдерсон
ВР
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
9
Габриэл Жезус
ЦФ
4-4-1-1
21
Уорд
28
Фукс
2
Сеюнджу
5
Магуайр
2
Симпсон
18
Геззаль
8
Чодури
10
Иборра
4
Ндиди
10
Грей
17
Ихеначо
4-3-1
49
Мурич
2
Уокер
6
Стоунз
30
Отаменди
47
Зинченко
26
Марез
11
Де Брюйне
47
Фоден
10
Агуэро
Остались в запасе
Лестер
Манчестер Сити
17
Элдин Якупович
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
31
Эдерсон
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Энцо Мареска
Остались в запасе
17
Элдин Якупович
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
30
Синджи Оказаки
ЦФ
Остались в запасе
31
Эдерсон
ВР
20
Илкай Гюндоган
ЦП
18
Фабиан Делф
ЦП
19
Рахим Стерлинг
ЛВ
9
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Рассел Мартин
Главный тренер
Энцо Мареска
Статистика матча Лестер - Манчестер Сити
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Сити
- : -
24.11.2026
Наполи
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Ноттингем Форест
3 : 1
07.11.2026
Манчестер Сити
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
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