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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Химки-М
Динамо Бр - Химки-М: обзор матча 06 апреля 2019
Динамо Бр
06.04.2019, суббота, 15:00
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 18 тур
3 : 0
Завершен
Химки-М
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Статистика матча Динамо Бр - Химки-М
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0
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Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Химки-М
0 : 0
11.10.2025
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Арсенал-2
0 : 0
04.10.2025
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
1 : 2
03.11.2024
Химки-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Химки-М
0 : 2
28.10.2024
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Космос
1 : 1
20.10.2024
Химки-М
Информация о матче
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Динамо
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14 ноября
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Расформированный клуб РПЛ возродят, объединив с командой Второй лиги
22 января
1
В РФС оценили вероятность расформирования клубов по ходу сезона
2025.07.16 11:55
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Прогноз на точный счет матча «Ротор-2» – «Химки-2»: Вторая лига Б, 23 мая 2025
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