Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Испания. Сегунда
Мальорка - Гранада
Мальорка - Гранада: обзор матча 04 июня 2019
Мальорка
04.06.2019, вторник, 22:00
Испания. Сегунда, 41 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
69'
С. Севилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мальорка - Гранада
Желтая карточка
П. Эступиньян
88'
ГОЛ! 1:0!
С. Севилья
69'
55'
Желтая карточка
Куини
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мальорка
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
21
Антонио Раильо
ЦЗ
29
Леонардо Суарес
ЦП
8
Сальвадор Севилья
ЦП
6
Марк Педраса
ЦП
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Гранада
1
Руй Силва
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Мальорка
9
Абдон
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
24
Алехандро Посо
ПЗ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
2-3-1
2
Эступиньян
21
Раильо
29
Суарес
8
Севилья
6
Педраса
17
Будимир
2-1-1
1
Силва
17
Куини
16
Диас
19
Монторо
14
Вадильо
Остались в запасе
Мальорка
Гранада
9
Абдон
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Остались в запасе
9
Абдон
ЦФ
Остались в запасе
24
Алехандро Посо
ПЗ
13
Аарон Эскандель
ВР
91
Альберто Бриноли
ВР
3
Алехандро Мартинес
ЦЗ
21
Даниэль Охеда
ЦФ
20
Адриан Рамос
ЦФ
Главный тренер
Луис Гарсия Фернандес
Главный тренер
Хосе Рохо «Пачета» Мартин
Статистика матча Мальорка - Гранада
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Мальорка
Испания. Сегунда, 16 тур
Мальорка
- : -
29.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Мальорка
3 : 3
14.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 10 тур
Эйбар
1 : 1
17.10.2026
Мальорка
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Эстади де Сон Мойш
Новости команд
Все
Мальорка
Гранада
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
«ПСЖ» с Сафоновым крупно проиграл
6 августа
4
Мбаппе вновь стал лучшим бомбардиром Примеры
24 мая
Участник ЛЧ прошлого сезона и бывший клуб Карпина вылетели из Примеры
24 мая
«Мальорка» – «Овьедо»: прогноз и ставки на матч 23 мая 2026 с коэффициентом 1.93
22 мая
«Леванте» – «Мальорка»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2026
17 мая
В «Динамо» объяснили расторжение контракта с грузинским футболистом
20 октября
«Динамо» собирается отдать Гагнидзе в пятую аренду
9 сентября
«Реал» купил защитника за 2 миллиона
27 августа
Зидана назвали главным разочарованием ЧМ-2026
4 июля
1
Зидан рискует пропустить ЧМ-2026
28 апреля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+