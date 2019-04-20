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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Йени Малатьяспор
Трабзонспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 20 апреля 2019
Трабзонспор
20.04.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Йени Малатьяспор
31'
Э. Нвакаеме
79'
У. Родальега
22'
О. Сисманоглу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
Ж. Перейра
90'
+3
ГОЛ! 2:1!
У. Родальега
Пас отдал
Э. Нвакаеме
79'
Желтая карточка
Ф. Новак
61'
45'
Желтая карточка
О. Сисманоглу
ГОЛ! 1:1!
Э. Нвакаеме
31'
22'
ГОЛ! 0:1!
О. Сисманоглу
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Трабзонспор - Йени Малатьяспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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Трабзонспор
Йени Малатьяспор
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