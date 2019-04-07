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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Фенербахче
Анкарагюджю - Фенербахче: обзор матча 07 апреля 2019
Анкарагюджю
07.04.2019, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Фенербахче
67'
Х. Али Калдырым
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Фенербахче
Желтая карточка
Д. Орджилл
90'
+5
90'
+2
Красная карточка
М. Экичи
Желтая карточка
В. Мок
90'
+2
90'
+1
Желтая карточка
Х. Текин
Желтая карточка
Т. Пинту
68'
67'
ГОЛ! 0:1!
Х. Али Калдырым
45'
+1
Желтая карточка
М. Исла
5'
Желтая карточка
С. Азиз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
5
Девер Орджилл
ЦФ
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
4
Сердар Азиз
ЦЗ
33
Хасан Али Калдырым
ЦЗ
37
Мартин Шкртел
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
5
Мехмет Топал
ЦП
11
Мехмет Экичи
ЦП
8
Набиль Дирар
ЦП
30
Толгай-Али Арслан
ЦП
11
Виктор Мозес
ПП
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Анкарагюджю
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Фенербахче
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
24
Андре Айю
ЛВ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
3-1-2
21
Джа-Джедже
70
Кициу
8
Пинту
2
Пождан
9
Сако
5
Орджилл
4-5-1
23
Текин
22
Исла
33
Али Калдырым
37
Шкртел
4
Азиз
11
Мозес
11
Экичи
8
Дирар
30
Арслан
5
Топал
9
Сольдадо
Остались в запасе
Анкарагюджю
Фенербахче
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Остались в запасе
19
Вильфред Мок
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Остались в запасе
1
Волкан Демирель
ВР
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
99
Эльйиф Эльмас
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
4
Алпер Потук
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
24
Андре Айю
ЛВ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Эмре Белезоглу
Статистика матча Анкарагюджю - Фенербахче
4
1
1
3
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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