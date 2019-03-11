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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Галатасарай - Антальяспор
Галатасарай - Антальяспор: обзор матча 11 марта 2019
Галатасарай
11.03.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 25 тур
5 : 0
Завершен
Антальяспор
17'
С. Фегули
65'
А. Оникуру
68'
Б. Ндиайе
78'
А. Оникуру
90+3'
М. Дианье
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Галатасарай - Антальяспор
ГОЛ! 5:0!
М. Дианье
90'
+3
ГОЛ! 4:0!
А. Оникуру
Пас отдал
С. Фегули
78'
ГОЛ! 3:0!
Б. Ндиайе
Пас отдал
С. Фегули
68'
ГОЛ! 2:0!
А. Оникуру
Пас отдал
Ю. Бельханда
65'
Желтая карточка
К. Люиндама
50'
Желтая карточка
Б. Ндиайе
40'
32'
Желтая карточка
Шарлес
ГОЛ! 1:0!
С. Фегули
Пас отдал
М. Дианье
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
23
Маркао
ЦЗ
33
Эмре Ташдемир
ЦЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
20
Юнес Бельханда
ЦП
5
Баду Ндиайе
ЦП
45
Мбайе Дианье
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Антальяспор
33
Диего Анжело
ЦЗ
33
Ондржей Челустка
ЦЗ
70
Шарлес
ЦП
20
Чико
ЦП
15
Сулейман Дукара
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Галатасарай
13
Исмаил Кипе
ВР
18
Омер Байрам
ЛЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Антальяспор
1
Озан Озенк
ВР
26
Али Сиссоко
ЦЗ
7
Зеки Йилдырым
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
4-1-2-1-1
16
Муслера
25
Мариано
23
Маркао
33
Ташдемир
27
Люиндама
8
Фегули
20
Бельханда
5
Ндиайе
7
Оникуру
45
Дианье
2-2-1
33
Анжело
33
Челустка
70
Шарлес
20
Чико
15
Дукара
Остались в запасе
Галатасарай
Антальяспор
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
1
Озан Озенк
ВР
26
Али Сиссоко
ЦЗ
7
Зеки Йилдырым
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Сами Угурлу
Остались в запасе
18
Омер Байрам
ЛЗ
13
Исмаил Кипе
ВР
4
Райан Донк
ЦЗ
6
Ахмет Джалик
ЦЗ
2
Семих Кайя
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
8
Селчук Инан
ЦП
11
Юнус Акгюн
ЦП
11
Костас Митроглу
ЦФ
Остались в запасе
1
Озан Озенк
ВР
26
Али Сиссоко
ЦЗ
7
Зеки Йилдырым
ЦП
18
Йекта Куртулуш
ЦП
9
Мевлют Эрдинг
ЦФ
Главный тренер
Окан Бурук
Главный тренер
Сами Угурлу
Статистика матча Галатасарай - Антальяспор
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Антальяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Антальяспор
1 : 0
17.05.2026
Коджаэлиспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Галатасарай
4 : 2
09.05.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Антальяспор
0 : 0
03.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Гезтепе
2 : 0
25.04.2026
Антальяспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Антальяспор
0 : 2
17.04.2026
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
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