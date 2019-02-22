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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Ризеспор - Йени Малатьяспор
Ризеспор - Йени Малатьяспор: обзор матча 22 февраля 2019
Ризеспор
22.02.2019, пятница, 20:30
Турция. Суперлига, 23 тур
3 : 0
Завершен
Йени Малатьяспор
27'
А. Шаешу
90+5'
В. Мурики
90+8'
П. Накулма
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ризеспор - Йени Малатьяспор
Желтая карточка
П. Накулма
90'
+9
ГОЛ! 3:0!
П. Накулма
90'
+8
ГОЛ! 2:0!
В. Мурики
90'
+5
32'
Желтая карточка
А. Мина
ГОЛ! 1:0!
А. Шаешу
Пас отдал
Ф. Болдрин
27'
12'
Желтая карточка
Д. Алексич
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Ризеспор - Йени Малатьяспор
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Информация о матче
Стадион:
Чайкур Диди
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