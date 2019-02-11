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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Касымпаша
Анкарагюджю - Касымпаша: обзор матча 11 февраля 2019
Анкарагюджю
11.02.2019, понедельник, 20:00
Турция. Суперлига, 21 тур
3 : 0
Завершен
Касымпаша
33'
Д. Орджилл
46'
Х. Сако
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Касымпаша
90'
+3
Желтая карточка
В. Сары
Желтая карточка
Т. Мулен
65'
ГОЛ! 2:0!
Х. Сако
46'
ГОЛ! 1:0!
Д. Орджилл
Пас отдал
М. Пождан
33'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
21
Брис Джа-Джедже
ЦЗ
2
Михал Пождан
ЦП
19
Вильфред Мок
ЦП
5
Оскар Скарионе
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Касымпаша
31
Оливье Веньо
ЦЗ
89
Вейсел Сары
ЦЗ
13
Сиам Бен Юссеф
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
90
Страхил Попов
ЦП
15
Таркан Сербест
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
18
Стипе Перица
ЦФ
55
Бенгали-Фоде Койта
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Анкарагюджю
82
Айдын Карабулут
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Касымпаша
34
Эрай Бирниджан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
3-3-2
70
Кициу
8
Пинту
21
Джа-Джедже
2
Пождан
19
Мок
5
Скарионе
5
Орджилл
9
Сако
3-3-1-2
31
Веньо
89
Сары
13
Бен Юссеф
90
Попов
15
Сербест
8
Павелка
7
Трезеге
55
Койта
18
Перица
Остались в запасе
Анкарагюджю
Касымпаша
82
Айдын Карабулут
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
34
Эрай Бирниджан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
82
Айдын Карабулут
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
Остались в запасе
34
Эрай Бирниджан
ВР
1
Симоне Скуффет
ВР
15
Карим Хафез
ЦЗ
14
Тобиас Хайнц
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Анкарагюджю - Касымпаша
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
- : -
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 7 тур
Галатасарай
3 : 1
09.10.2026
Касымпаша
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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