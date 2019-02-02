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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Трабзонспор - Анкарагюджю
Трабзонспор - Анкарагюджю: обзор матча 02 февраля 2019
Трабзонспор
02.02.2019, суббота, 16:00
Турция. Суперлига, 20 тур
1 : 0
Завершен
Анкарагюджю
6'
У. Родальега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Трабзонспор - Анкарагюджю
90'
+1
Желтая карточка
Т. Пинту
Желтая карточка
Э. Нвакаеме
85'
Желтая карточка
К. Экубан
69'
48'
Желтая карточка
В. Мок
ГОЛ! 1:0!
У. Родальега
6'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Трабзонспор
57
Филип Новак
ЦЗ
15
Зарго Туре
ЦЗ
33
Абдулкадир Омюр
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
9
Энтони Нвакаеме
ЦФ
23
Уго Родальега
ЦФ
81
Калеб Экубан
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Анкарагюджю
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
2
Ялчин Айхан
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
19
Вильфред Мок
ЦП
75
Тибальт Мулен
ЦФ
5
Девер Орджилл
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Трабзонспор
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
Анкарагюджю
2
Михал Пождан
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
2-1-1-3
57
Новак
15
Туре
33
Омюр
97
Языджи
81
Экубан
23
Родальега
9
Нвакаеме
3-1-2
8
Пинту
2
Айхан
70
Кициу
19
Мок
5
Орджилл
75
Мулен
Остались в запасе
Трабзонспор
Анкарагюджю
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
Главный тренер
Томас Райс
2
Михал Пождан
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Остались в запасе
5
Маджид Хосейни
ЦЗ
19
Вахид Амири
ЦП
Остались в запасе
2
Михал Пождан
ЦП
91
Рикардо Фати
ЦП
82
Айдын Карабулут
ЦП
9
Хади Сако
ЦФ
Главный тренер
Томас Райс
Главный тренер
Толунай Кафкас
Статистика матча Трабзонспор - Анкарагюджю
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Трабзонспор
- : -
22.11.2026
Эюпспор
Товарищеские матчи
Зенит
3 : 0
15.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Аланьяспор
0 : 2
08.11.2026
Трабзонспор
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Турция. Суперлига, 10 тур
Трабзонспор
2 : 0
01.11.2026
Газиантеп
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Информация о матче
Стадион:
Шенюл Гюнеш
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