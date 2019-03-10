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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - Арис
Олимпиакос - Арис: обзор матча 10 марта 2019
Олимпиакос
10.03.2019, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 24 тур
4 : 1
Завершен
Арис
35'
Д. Поденсе
75'
Д. Поденсе
90'
М. Анхель Герреро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - Арис
ГОЛ! 3:0!
М. Анхель Герреро
Пас отдал
Л. Кутрис
90'
ГОЛ! 2:0!
Д. Поденсе
75'
38'
Желтая карточка
М. Сиопис
ГОЛ! 1:0!
Д. Поденсе
35'
Желтая карточка
Гильерме
25'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
33
Леонардо Кутрис
ЛЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
24
Родерик Миранда
ЦЗ
3
Омар Эльабделлауи
ПЗ
8
Гильерме
ЦП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Арис
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
69
Михай Корхут
ЦЗ
6
Манолис Сиопис
ЦП
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
18
Матео Гарсия
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Олимпиакос
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
2
Мади Камара
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Арис
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
4-2-1-2
1
Са
33
Кутрис
5
Мерья
24
Миранда
3
Эльабделлауи
8
Гильерме
41
Бухалакис
7
Фортунис
11
Поденсе
19
Хассан
2-3-1
31
Роуз
69
Корхут
6
Сиопис
10
Фетфацидис
18
Гарсия
12
Ларссон
Остались в запасе
Олимпиакос
Арис
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
Остались в запасе
14
Атанасиос Андруцос
ПЗ
12
Юрий Лодыгин
ВР
4
Папе Сиссе
ЦЗ
2
Мади Камара
ЦП
10
Бибрас Натхо
ЦП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Остались в запасе
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
Главный тренер
Хосе Луис Мендилибар
Главный тренер
Апостолос Манциос
Статистика матча Олимпиакос - Арис
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
- : -
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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