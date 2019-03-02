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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Арис - АЕК
Арис - АЕК: обзор матча 02 марта 2019
Арис
02.03.2019, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 23 тур
2 : 0
Завершен
АЕК
32'
Д. Ларссон
69'
Л. Роуз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Арис - АЕК
82'
Желтая карточка
У. Чосич
75'
Желтая карточка
А. Симойш
ГОЛ! 2:0!
Л. Роуз
69'
67'
Желтая карточка
Э. Понсе
ГОЛ! 1:0!
Д. Ларссон
32'
16'
Желтая карточка
Алеф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Арис
69
Михай Корхут
ЦЗ
31
Линдсей Роуз
ЦЗ
18
Матео Гарсия
ЦП
6
Манолис Сиопис
ЦП
12
Даниэль Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
АЕК
1
Василиос Баркас
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
15
Урош Чосич
ЦЗ
2
Михалис Бакакис
ЦЗ
12
Родриго Гало
ЦЗ
20
Петрос Манталос
ЦП
95
Алеф
ЦП
8
Андре Симойш
ЦП
9
Тасос Бакасетас
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Арис
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
АЕК
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Константинос Галанопулос
ЦП
70
Яннис Янниотас
ПВ
15
Лукас Бойе
ЦФ
2-2-1
69
Корхут
31
Роуз
18
Гарсия
6
Сиопис
12
Ларссон
4-3-1-2
1
Баркас
15
Чосич
2
Бакакис
12
Гало
6
Оиконому
20
Манталос
95
Алеф
8
Симойш
9
Бакасетас
10
Ливайя
9
Понсе
Остались в запасе
Арис
АЕК
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
Главный тренер
Апостолос Манциос
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Константинос Галанопулос
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Марко Николич
Остались в запасе
10
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
8
Мигьен Баша
ЦП
88
Кирьякос Саввидис
ЦП
Остались в запасе
70
Яннис Янниотас
ПВ
16
Панайотис Цинтотас
ВР
6
Константинос Галанопулос
ЦП
15
Лукас Бойе
ЦФ
Главный тренер
Апостолос Манциос
Главный тренер
Марко Николич
Статистика матча Арис - АЕК
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Арис
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
- : -
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Арис
3 : 0
07.11.2026
Панетоликос
Греция. Суперлига, 9 тур
Левадиакос
3 : 0
01.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 7 тур
Кифисиас
1 : 2
18.10.2026
Арис
Греция. Суперлига, 6 тур
Арис
3 : 2
11.10.2026
Волос
АЕК
Лига чемпионов, Общий этап
Комо
- : -
24.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 11 тур
Каламата
0 : 1
21.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 10 тур
АЕК
2 : 1
08.11.2026
Левадиакос
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
АЕК
5 : 0
24.10.2026
Панетоликос
Информация о матче
Стадион:
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