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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ксанти - ПАС Ламия
Ксанти - ПАС Ламия: обзор матча 09 февраля 2019
Ксанти
09.02.2019, суббота, 20:00
Греция. Суперлига, 20 тур
0 : 0
Завершен
ПАС Ламия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ксанти - ПАС Ламия
67'
Желтая карточка
Я. Скондрас
Начало матча
Статистика матча Ксанти - ПАС Ламия
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ксанти
Греция. Суперлига
Панетоликос
1 : 0
30.05.2021
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
2 : 1
26.05.2021
Панетоликос
Греция. Суперлига
Аполлон Смирнис
3 : 1
29.08.2020
Ксанти
Греция. Суперлига
Ксанти
0 : 1
26.08.2020
Аполлон Смирнис
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
0 : 0
18.07.2020
Ксанти
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 10 тур
Афины Каллитея
3 : 0
22.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАС Ламия
1 : 3
18.05.2025
Панетоликос
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
3 : 0
14.05.2025
ПАС Ламия
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС Ламия
2 : 1
10.05.2025
Пансерраикос
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
2 : 3
05.05.2025
Левадиакос
Информация о матче
Стадион:
Шкода Ксанти Арена
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ПАС Ламия
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Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
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2025.02.17 00:03
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Стало известно, сколько «Краснодар» заплатил за Фуртадо
2025.04.12 11:49
5
Агент Фуртадо объяснил переход бразильца в «Краснодар»
2025.04.10 14:02
3
«Сюрприз»: «Краснодар» внезапно объявил о трансфере бразильского вингера
2025.04.07 15:26
16
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