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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Эммен
Фейеноорд - Эммен: обзор матча 03 марта 2019
Фейеноорд
03.03.2019, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
4 : 0
Завершен
Эммен
38'
Р. ван Перси
52'
Р. ван Перси
62'
Р. ван Перси
76'
С. Бергейс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фейеноорд - Эммен
ГОЛ! 4:0!
С. Бергейс
76'
ГОЛ! 3:0!
Р. ван Перси
62'
ГОЛ! 2:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Бергейс
52'
ГОЛ! 1:0!
Р. ван Перси
Пас отдал
С. Ларссон
38'
Начало матча
Статистика матча Фейеноорд - Эммен
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
ПСВ
1 : 1
25.10.2026
Фейеноорд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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