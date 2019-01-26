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Расписание матчей
Шотландия. Премьер-лига
Абердин - Килмарнок
Абердин - Килмарнок: обзор матча 26 января 2019
Абердин
26.01.2019, суббота, 18:00
Шотландия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 0
Завершен
Килмарнок
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Абердин - Килмарнок
82'
Красная карточка
К. Бойд
73'
Желтая карточка
А. Тшибола
57'
Желтая карточка
Г. Дикер
Желтая карточка
Г. Шинни
29'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Абердин
1
Джо Льюис
ВР
3
Макс Лоу
ЛЗ
2
Шэйлум Логан
ЦЗ
4
Эндрю Консидайн
ЦЗ
4
Грэм Шинни
ЦЗ
26
Скотт Маккена
ЦЗ
11
Гэри Маккей-Стивен
ЦП
24
Стив Мэй
ЦФ
21
Грег Стюарт
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Килмарнок
26
Даниэль Бахман
ВР
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
2
Стивен О'Доннелл
ПЗ
11
Джордан Джонс
ЛП
36
Аарон Тшибола
ЦП
14
Крис Бурк
ЦП
29
Гэри Дикер
ЦП
27
Иммон Брофи
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Абердин
1
Томаш Черны
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Килмарнок
21
Джейми Макдональд
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Крис Бойд
ЦФ
3-2-1-2
1
Льюис
4
Консидайн
4
Шинни
26
Маккена
3
Лоу
2
Логан
11
Маккей-Стивен
21
Стюарт
24
Мэй
2-4-1
26
Бахман
2
О'Доннелл
32
Тэйлор
36
Тшибола
14
Бурк
29
Дикер
11
Джонс
27
Брофи
Остались в запасе
Абердин
Килмарнок
1
Томаш Черны
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
21
Джейми Макдональд
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Ли Кларк
Остались в запасе
1
Томаш Черны
ВР
28
Томми Хобан
ЦЗ
4
Доминик Болл
ЦЗ
38
Нилл МакГинн
ЦП
25
Стефен Глисон
ЦП
21
Джеймс Уилсон
ЦФ
Остались в запасе
21
Джейми Макдональд
ВР
5
Керк Броудфут
ЦЗ
7
Рори МакКензи
ЦФ
9
Крис Бойд
ЦФ
Главный тренер
Барри Робсон
Главный тренер
Ли Кларк
Статистика матча Абердин - Килмарнок
2
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Рейнджерс
- : -
24.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Абердин
0 : 4
07.11.2026
Хиберниан
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Абердин
0 : 1
28.10.2026
Фалкирк
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Данди Юнайтед
3 : 2
24.10.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 9 тур
Абердин
3 : 1
17.10.2026
Сент-Миррен
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 15 тур
Сент-Миррен
- : -
28.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 14 тур
Килмарнок
2 : 4
21.11.2026
Абердин
Шотландия. Премьер-лига, 13 тур
Селтик
1 : 0
08.11.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 12 тур
Килмарнок
2 : 2
31.10.2026
Сент-Джонстон
Шотландия. Премьер-лига, 11 тур
Данди
3 : 1
28.10.2026
Килмарнок
Шотландия. Премьер-лига, 10 тур
Фалкирк
3 : 0
24.10.2026
Килмарнок
Информация о матче
Стадион:
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