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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц: обзор матча 17 марта 2019
Брюгге
17.03.2019, воскресенье, 20:00
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Роял Мускрон-Перувельц
72'
С. Схрайверс
81'
Н. Антонов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
81'
ГОЛ! 1:1!
Н. Антонов
Желтая карточка
Уэсли
80'
79'
Желтая карточка
М. Войвода
ГОЛ! 1:0!
С. Схрайверс
72'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
23
Матс Ритс
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Роял Мускрон-Перувельц
3
Ное Дюсенн
ЦЗ
3
Неманья Антонов
ЦЗ
23
Мергим Войвода
ЦЗ
31
Бруно Годо
ЦЗ
23
Сидни Фриде
ЦП
88
Марко Бакич
ЦП
Главный тренер
Глен де Бук
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
7
Арно Данжума
ЛВ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Роял Мускрон-Перувельц
1
Вашо Вашич
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
4-3-1-2
34
Хорват
4
Денсвил
6
Пулен
44
Мехеле
77
Вльетинк
23
Ритс
25
Вормер
20
Ванакен
15
Дьятта
8
Схрайверс
7
Уэсли
4-2
3
Антонов
23
Войвода
31
Годо
3
Дюсенн
23
Фриде
88
Бакич
Остались в запасе
Брюгге
Роял Мускрон-Перувельц
7
Арно Данжума
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
1
Вашо Вашич
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Главный тренер
Глен де Бук
Остались в запасе
7
Арно Данжума
ЛВ
30
Карло Летица
ВР
3
Сауло Декарли
ЦЗ
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Эммануэль Деннис
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Йелле Фоссен
ЦФ
Остались в запасе
1
Вашо Вашич
ВР
13
Георгиос Галициос
ЦЗ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Глен де Бук
Статистика матча Брюгге - Роял Мускрон-Перувельц
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Брюгге
4 : 2
18.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 33 тур
Роял Мускрон-Перувельц
2 : 3
12.04.2021
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 32 тур
Шарлеруа
1 : 1
04.04.2021
Роял Мускрон-Перувельц
Бельгия. Про-Лига, 31 тур
Роял Мускрон-Перувельц
0 : 1
20.03.2021
Остенде
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Роял Мускрон-Перувельц
1 : 0
07.03.2021
Стандард
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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