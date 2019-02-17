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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Генк
Брюгге - Генк: обзор матча 17 февраля 2019
Брюгге
17.02.2019, воскресенье, 16:30
Бельгия. Про-Лига, 26 тур
3 : 1
Завершен
Генк
21'
К. Мата
37'
С. Схрайверс
78'
Р. Вормер
77'
М. Саматта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брюгге - Генк
90'
+4
Желтая карточка
А. Посуэло
89'
Желтая карточка
Р. Малиновский
ГОЛ! 3:1!
Р. Вормер
Пас отдал
К. Дьятта
78'
77'
ГОЛ! 2:1!
М. Саматта
Пас отдал
Р. Малиновский
Желтая карточка
Х. Ванакен
69'
61'
Желтая карточка
Й. Уронен
Желтая карточка
С. Денсвил
50'
Желтая карточка
Б. Пулен
45'
+1
ГОЛ! 2:0!
С. Схрайверс
Пас отдал
Уэсли
37'
26'
Желтая карточка
М. Ингвартсен
ГОЛ! 1:0!
К. Мата
Пас отдал
С. Схрайверс
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
34
Этан Хорват
ВР
6
Бенуа Пулен
ЦЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
4
Стефано Денсвил
ЦЗ
22
Клинтон Мата
ЦП
25
Рууд Вормер
ЦП
20
Ханс Ванакен
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
15
Крепин Дьятта
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Генк
20
Дэнни Вукович
ВР
21
Йере Уронен
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
4
Джозеф Айду
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
7
Маркус Ингвартсен
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брюгге
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
30
Нето Боржес
ЛЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
10
Дзюня Ито
ПВ
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
3-4-1-2
34
Хорват
6
Пулен
44
Мехеле
4
Денсвил
22
Мата
20
Ванакен
23
Ритс
25
Вормер
15
Дьятта
7
Уэсли
8
Схрайверс
4-3-3
20
Вукович
6
Деваст
4
Айду
21
Меле
21
Уронен
28
Пайнтсил
17
Малиновский
8
Хейнен
25
Саматта
10
Троссард
7
Ингвартсен
Остались в запасе
Брюгге
Генк
16
Сириль Нгонг
ПВ
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Нето Боржес
ЛЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
16
Сириль Нгонг
ПВ
30
Карло Летица
ВР
27
Дион Коолс
ЦЗ
4
Софиан Амрабат
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
99
Каве Резаи
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Остались в запасе
10
Дзюня Ито
ПВ
30
Нето Боржес
ЛЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
24
Каспер Де Норре
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
24
Якуб Пиотровски
ЦП
17
Иван Фиолич
ЦФ
9
Зинхо Гано
ЦФ
77
Дьюмерси Ндонгала
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брюгге - Генк
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
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Зюлте-Варегем
2 : 4
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Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Брюгге
3 : 2
25.10.2026
Сент-Труйден
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Информация о матче
Стадион:
Ян Брейдель
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