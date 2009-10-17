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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Аустрия - Зальцбург
Аустрия - Зальцбург: обзор матча 17 октября 2009
Аустрия
17.10.2009, суббота, 20:00
Чемпионат Австрии, 11 тур
1 : 0
Завершен
Зальцбург
Матч
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Личные встречи
Таблица
Статистика матча Аустрия - Зальцбург
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
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Аустрия
0 : 2
01.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 10 тур
Альтах
2 : 1
23.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 8 тур
Аустрия
0 : 2
10.10.2026
Штурм
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Аустрия
- : -
22.11.2026
Зальцбург
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
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Зальцбург
5 : 1
01.11.2026
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Австрия. Бундеслига, 10 тур
ЛАСК
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25.10.2026
Зальцбург
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Целе
2 : 2
22.10.2026
Зальцбург
Информация о матче
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