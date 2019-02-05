Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 05 февраля 2019
Боруссия Д
05.02.2019, вторник, 22:45
Германия. Кубок, 1/8 финала
1 : 1
Счет по пенальти – 2 : 4
Завершен
Вердер
45+3'
М. Ройс
105'
К. Пулишич
113'
А. Хакими
5'
М. Рашица
108'
К. Писарро
119'
М. Харник
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Боруссия Д - Вердер
119'
ГОЛ! 3:3!
М. Харник
Пас отдал
М. Крузе
113'
Желтая карточка
Н. Мойсандер
113'
Желтая карточка
Д. Классен
ГОЛ! 3:2!
А. Хакими
Пас отдал
М. Филипп
113'
108'
ГОЛ! 2:2!
К. Писарро
Желтая карточка
Я. Брун-Ларсен
105'
+2
ГОЛ! 2:1!
К. Пулишич
Пас отдал
П. Алькасер
105'
ГОЛ! 1:1!
М. Ройс
45'
+3
Желтая карточка
Ю. Вайгль
43'
5'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
М. Крузе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
21
Омер Топрак
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
27
Томас Делэни
ОП
5
Юлиан Вайгль
ОП
28
Аксель Витсель
ЦП
27
Марио Гетце
АП
18
Марко Ройс
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
Главный тренер
Нико Ковач
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
4
Никлас Мойсандер
ЦЗ
4
Себастьян Лангкамп
ЦЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
8
Нури Шахин
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Милот Рашица
ПВ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Боруссия Д
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
4-2-1-3
22
Геррейру
22
Диалло
21
Топрак
2
Хакими
27
Делэни
5
Вайгль
28
Витсель
27
Гетце
18
Ройс
11
Пулишич
4-3-2-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
4
Мойсандер
4
Лангкамп
6
Аугустинссон
8
Эггештайн
8
Шахин
44
Баргфреде
7
Рашица
18
Классен
10
Крузе
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Тиун
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Мариус Вольф
ПЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
81
Махмуд Дауд
ЦП
9
Пако Алькасер
ЦФ
26
Максимилиан Филипп
ЦФ
Остались в запасе
1
Стефанос Капино
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
13
Милош Велькович
ЦЗ
22
Мартин Харник
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Даниэль Тиун
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
Новости команд
Все
Боруссия Д
Вердер
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:39
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Боруссия М» – «Боруссия Д»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:08
Бундеслига: шансы «Боруссии М» и «Боруссии Д» на победу в матче 10-го тура
20 ноября
«ПСЖ» хочет купить сменщика для Сафонова
13 ноября
10
«Боруссия Д» – «Эльверсберг»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
6 ноября
1
Бундеслига: шансы «Вердера» и «Гамбурга» на победу в матче 10-го тура
Вчера, 09:39
«Штутгарт» – «Вердер»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Бундеслига Германия: шансы «Штутгарта» и «Вердера» на победу в матче 9 тура
6 ноября
«Вердер» – «Хоффенхайм»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Бундеслига Германии: шансы «Вердера» и «Хоффенхайма» на победу в матче 8-го тура
30 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+